龍德造船：在手訂單144億 瞄準海軍海巡無人船3案

龍德造船目前新造船在手訂單總合約金額新台幣144億元，董事長黃守真表示，明年營運更樂觀，會比今年成長，「未來10年造船市場，持續供不應求」。他說，國內以海軍需求為主，目前已知海軍、海巡署共3項無人船標案，龍德造船已具備能量，都會參與。

龍德造船今天舉行法人說明會，管理層表示，最近新增新造船合約總金額約新台幣36.7億元，包括軍用艦艇後續艇6艘、40公尺工作船6艘、高速攔截艇6艘、35噸級巡緝艇2艘；維修保養合約金額約5.9億元，為高速攔截艇6艘全壽期保養維修。

龍德造船指出，新造船在手訂單總合約金額為144億元，尚待執行金額約67億元；國內市場共計4案，尚餘15艘船待交付，外銷訂單共計3案，尚餘19艘船待交付；維保訂單約46億元，平均每年營收3億元至5億元，預計於民國130年全數完成；國內地區維修保養艦艇數量11艘，國外地區維修保養艦艇數量45艘。

黃守真表示，今年第4季營運和前3季比例相當，明年會更樂觀、會比今年成長。

海委會先前提出為期9年的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，已獲行政院核定，整體計畫預計122年結束，將建造2000噸級海巡艦12艘、300噸級14艘、100噸級14艘，總計40艘，整個「海域維權海巡艦艇建造計劃」的9年總經費達568億元。

黃守真表示，「未來10年需求會越來越大，持續供不應求，必須在供給面加強。」龍德造船宜蘭所有營業廠房有7處，6廠北棟廠房已取得使用執照，明年可開始投產，過去只能建造100公尺長的船，6廠完成後可建造125公尺、5000噸級以下的產品，並加強設備自動化。

此外，海軍已公開徵求「無人水面載具」，海巡署則陸續釋出「水面無人載具」、「水下無人載具」採購案，將分別在114年至116年、115至116年採購。

黃守真表示，6年前，龍德造船就開始投入無人船領域，無人船大致可以分為載台、遙導控、酬載3大關鍵；龍德造船從載台設計起家，這部分已非常成熟，3年前投入遙導控，從軟體原始碼開始設計並建立技術；2年前也獲得中科院快奇專案合約，一共有3艘無人船訂單，今年8月完成作戰測評，酬載方面也獲中科院的技術幫助。

他表示，龍德造船在無人船的3大關鍵已建立能量，未來可按照客戶需求打造，目前已知海軍、海巡署共3項案，龍德造船都具備能量，且會參與。

他說，無人載具有低成本、大量生產、低門檻的特性，未來需求會慢慢增加，但占整體營收比重不會太高，預估在20%以內；龍德造船會持續投入，看好未來10年、20年附加價值會慢慢提升。

龍德造船補充，已完成黑潮無人船（USV）自主系統研發，也在進行9米無人水下載具，2026年底完成靜態及動態海試，增加感知系統能力。