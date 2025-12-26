泓德能源總座獲不起訴處分 股價急拉亮燈漲停

台北地檢署今（26）日發出新聞稿，針對泓德能源總經理周仕昌等人涉違反「貪汙治罪條例」等案，經調查，地檢署認定周仕昌查無具體不法事證，依法作出不起訴處分。泓德股價今日午盤後隨即急拉亮燈漲停，最後以漲停價111元作收。

北檢指出，「小英男孩」前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄198萬元，不明財產增加601萬餘元，偵查終結求處鄭亦麟14年以上徒刑，周仕昌因與此案無關獲不起訴處分。

泓德能源內部宣示，明年將是集團海外光儲布局元年，同步推進台灣、日本與澳洲三大市場，相關專案已依規畫時程展開。

其中，台灣太陽能工程規畫開工容量目標為210MW（百萬瓦），收購容量目標為300MW；儲能工程部分，待營運容量目標為410MW，案場分布於台中、台南與屏東等地，相關專案預計於同年度完成商轉，另規劃儲能工程開工容量200MW。

日本市場方面，泓德能源表示，2026年營運容量目標為119MW，開工容量目標為231MW，並規劃於2026年達成累計出售20座案場、合計40MW的目標。同時將參與第三輪長期脫碳電力標案（LTDA），並與投資等級對象簽署長期代運營協議（Investment Grade Tolling Agreement），確保專案長期穩定收益；另與策略夥伴簽署Pipeline 合作協議，導入尖峰時段電力交換與價差優化機制。

泓德能源在澳洲布局，明年營運容量目標為121MW，開工容量目標為256MW。Templers專案已建立長期現金流架構，預計明年起開始貢獻穩定收益；Solar River專案除已取得澳洲聯邦政府容量投資機制（Capacity Investment Scheme）保障外，也將引入投資等級對象簽署長期代運營協議，相關專案預計於2026年分階段開工。另透過 ZEBRE平台推進新南威爾斯州、維多利亞州與昆士蘭州等地多項綠地專案，部分案場預計於2027年陸續進入施工階段。

此外，集團子公司星星電力在電力交易與供電能力方面，公司規畫明年登錄興櫃，台灣電力交易容量預估可達 260MW，日本接近100MW，澳洲則規劃參與10MW光儲案的市場交易；整體備用供電容量與供給量合計預估可超過1500MW，累計綠電轉供量預計突破60億度。