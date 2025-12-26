東森法說會／轉投資扮動力引擎 東森購物前三季EPS逾10元

東森（2614）26日召開法說會，董事長廖尚文表示，今年本業倉儲業務營收雖小幅下滑，但獲利仍維持一定水準；轉投資事業則成為主要成長動能，其中東森購物表現最為亮眼，2025年前三季EPS已超過10元，對集團獲利貢獻顯著。東森自然美在兩岸加盟店數超過2,000家，預計今年轉虧為盈。東森寵物因併購整合陣痛期，過去二、三年出現較大虧損，但今年虧損已大幅降低，預估明年可望開始獲利。

東森前三季稅後淨利4.63億元，每股盈餘（EPS）1.42元，較去年同期分別成長188%及141%。在倉儲事業方面，前三季受國際關稅政策不確定性以及疾病、風災等因素影響，豬隻飼養量下降使飼料需求趨緩，導致倉儲事業營運量較去年同期下降5.1%，營收下降6.7%。隨政府推動禁用廚餘養豬政策，預期有利於大宗穀物運量成長。

轉投資事業東森寵物雲2025年線下通路已建立116間專業寵物零售通路及18間結合慈愛動物醫院專業醫療合作通路，全台覆蓋率達85%，並為首家正式服務離島的連鎖寵物店。展望2026年，東森寵物雲將以優化門市績效、汰弱留強、提升覆蓋率為主軸，並透過異業合作開設店中店、導入AI開店評估系統。

東森自然美今年營運動能明顯提升，至2025年9月營收年增59%，通路據點新增331家達2,027家，年增19.5%，展現通路擴張與市場滲透成效。

東森國際透過轉投資興建東森林口AI智慧國際媒體園區將於2026年落成，整合東森集團全球營運總部、展演廳、商場及多元休閒服務，規劃引進晶英酒店、高檔餐廳、國際會議廳與UFC健身房等。

廖尚文表示，園區「恩典大樓」預計明年3月取得使照，集團同仁將於第3季遷入集中辦公，相關展演、住宿、餐飲及休閒設施預計明年9月陸續啟用，作為整合集團媒體、零售與會員服務的重要據點。