鐵礦砂價揚 鋼價有底氣
時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助益。
⭐2025總回顧
上市鋼廠主管說，鐵礦砂是一貫作業高爐煉鋼廠最關鍵原料之一，當鐵礦維持在每公噸100美元以上高檔時，高爐煉鋼廠的熱金成本就不易下滑，等於是替鋼價提供下檔支撐。
但若終端需求如建築、工業製造等需求偏弱，導致成品鋼價無法同步上調，就會形成原料硬、鋼價軟的擠壓，壓縮到鋼廠的毛利。
上市鋼廠主管說，相對的如中鋼這種具備產品升級與客製化能力，能針對汽車鋼、高強度板材量身訂製的鋼廠，較有機會把成本轉嫁到客戶端，受到的影響較小。
