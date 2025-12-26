17檔金融股填息達陣
隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8.7%，也順勢帶動國泰金（2882）、台企銀陸續填息達陣，截至12月24日為止，22檔金控股、銀行股當中已有17檔完成填息，只剩下「兩金三銀」尚未完成。
⭐2025總回顧
盤點22檔金融股（金控加銀行）自今年下半年以來的填息進展，其中，安泰銀行、上海商銀都是除息當天就直接填息，而兆豐金歷時八天完成填息、彰銀歷時11天完成填息、國票金歷時12天完成填息，另外，華南金、台新新光金則同步歷時16天完成填息。國泰金在12月4日當天終於達陣，歷時110天；台企銀也在12月22日順利完成填息。
統計截至12月24日為止，22檔金控股、銀行股當中，包括華南金、富邦金、國泰金、凱基金、玉山金、元大金、兆豐金、台新新光金、國票金、永豐金、中信金、彰銀、台企銀、高雄銀、聯邦銀、安泰銀、上海商銀等17檔已順利填息達陣；另外，第一金、合庫金、台中銀、遠東銀、王道銀行等「兩金三銀」，目前仍尚未完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言