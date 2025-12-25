東聯特化品 銷量向上

東聯（1710）明年持續開發電子級特用化學品，看好銷量持續向上；乙烯、氨儲存槽竣工，原料成本有望大幅壓低；揚州子公司特化品銷量增加，也將為營收帶來更大挹注；法人認為，隨各成本下降，產品多角化效益，將進一步推升明年營收、獲利向上攀升。

此外，由於EG、EO價格持續承壓，使供應鏈面臨調整壓力，有些特化廠商不再自行生產EG及EO，改向東聯拿貨，預計明年為公司需求帶來正向訊號。

東聯日前法說會中指出，去年啟動的乙烯及氨儲存槽建造工程，年底均已完工，目前氨儲存槽正在收尾、驗收，明年1月啟用，可撙節四至五成的原料成本，也能供貨給國內其他特化製造商。

揚州子公司遠東聯製程改善工程已完成，將可彈性調整製程，完全生產EO，目前中國大陸下游的溶劑、建材、日化領域需求，仍有一定規模，EO產能放量，能挹注可觀收益。

東聯也將持續向電子化學品轉型，目前電子級二氧化碳及EA、EB產品，已進入半導體客戶供應鏈，目前正在努力向大客戶直接供貨，並拓展多元產品線。

東聯表示，今年受美國關稅間接影響，導致以化纖業者為主的下游客戶，拉貨轉趨觀望；加上中國大陸市場持續供過於求，產品持續外溢、影響全球市場，主要產品乙二醇（EG）及環氧乙烷（EO）價格持續承壓。以上兩大因素影響下，今年前三季稅後淨損5.11億元，每股淨損0.58元。

對於明年EG需求展望，東聯指出，市調機構預估明年全球需求成長率將在3%-3.5%左右，與今年持平，主要因為通膨及升息，導致下游消費者購買力降低，加上減塑、回收再生等趨勢，也影響需求。明年中國大陸預計開出130萬噸新產能，但產能過剩下，預計開工率從2027年後開始趨緩。

東聯也表示，公司主動提報自主減量計畫，有望大幅壓低明年碳費成本。他表示，如按環境部目前規定每噸300元定價，預估將有6,000萬碳費成本產生，但公司已向主管機關提報自主減量方案，樂觀看待批准可能性，預計最終碳費能降低到400萬元。