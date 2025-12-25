東陽、堤維西 AM業務熱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
汽車零組件廠逐漸擺脫美國對等關稅造成的衝擊，東陽（1319）、堤維西、虎山等AM（售後維修）看好冬天傳統旺季的銷售，第4季傳統旺季加持全年營收有望拉近去年新高水準；堤維西與虎山更較去年進一步成長，北美汽車零組件屬於剛性需求，即使關稅造成終端售價上漲，市場需求仍然穩定。

今年第2季開始，汽車零組件銷售市場受到美國關稅因素影響，通路端進貨態度轉趨保守，影響業者出貨與營收表現。隨著通路端的庫存水位過低，逐漸有回補訂單，以及進入第4季汽車零組件的傳統旺季，需求持續增溫。

全球最大的汽車塑膠AM廠東陽公司指出，今年第4季進入傳統旺季，接單與出貨都是典型的旺季表現。反應北美市場的正常旺季表現，保險公司STATE FARM持續使用AM件作為理貼維修之用，成為北美市場的重要業務來源。

至於相對於去年年底的高峰，目前仍有小幅的衰退，主要是客戶端去年底已接收到相關訊息，開始積極囤貨，使得去年基期相當高，今年回復正常狀況，雖然沒有去年底時的業績表現，但旺季需求仍然可觀。

AM車燈大廠堤維西今年下半年的業績表現相當突出，今年7月之後，單月營收都較去年同期大幅成長，上半年累計營收仍較去年衰退一成，下半年開始呈現月增、年大幅成長的局面，累計到11月的營收已較去年同期成長17%，已逐漸擺脫美國關稅的衝擊。

虎山為汽車把手與車用鏡頭、雷達的AM業者，2025前11月累計營收約達15.49億元，較去年同期成長25.8%，主要受益於車用把手、鏡頭及環景系統等核心產品的穩定需求。由於對經濟環境波動擔憂增加與因應川普政府關稅於第2、3季提前備貨的影響，美國AM通路商近期下單較以往謹慎，導致短期美國市場需求出現放緩情形。

就產業發展趨勢而言，AM市場正從一個以機械維修為主的市場，轉向一個包含電子、軟體和數據服務的綜合型市場。

