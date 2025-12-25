旅行社三雄唱旺明年

經濟日報／ 記者黃淑惠任君翔／台北報導
雄獅、鳳凰及旅天下2026年市場展望
雄獅、鳳凰及旅天下2026年市場展望

國內三大旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰及旅天下同步看好2026年出境旅遊需求依舊旺，首先航空公司機位供給增加、出境的旅遊熱度不減，匯率及假期增加優勢，三家業者明年營收、獲利成長動能跟著看俏。

⭐2025總回顧

雄獅旅遊總經理黃信川、鳳凰旅遊總經理卞傑民及旅天下董事長李嘉寅普遍認為，第1季是出境旅遊傳統旺季，從各種銷售成績來看，2026年首季春節及寒假需求維持旺季水準；三大出境旅遊續旺的利基，匯率對民眾出國有吸引力、航班供給恢復及各種獎旅團增加，明年出境旅遊市場需求有望比預期還熱絡。

法人也認為，需求穩健成長，成為推升國內旅行社業者營運成長的驅動力，也讓2026年營收、獲利出現想像空間。

雄獅旅遊總經理黃信川觀察，後疫情時代的旅遊市場，已從猛爆性增長，轉入成熟期，各種成本攀升旅行業削價競爭的情況很難再出現，消費者會更重視耘品牌及服務。

黃信川分析，隨著退休族群增加，長天期旅遊已成為熱門趨勢；而「重度旅遊者」人數也不斷在增加當中；對許多人來說，旅行的意義早已不再是久久一次的犒賞，而是看到喜歡的行程，就能「說走就走」。

鳳凰旅遊總經理卞傑民分析，今年旅展線上加上實體銷售業績表現非常好，相當於較去年成長一成，明年寒假、春節行程銷售已達八至九成，就可以看出來明年市場需求是熱絡情況；雖然關稅等因素仍將對經濟帶來影響，出國旅遊已經成為一種習慣，再加上明年春節假期、連假多，成推升明年銷售成長的主要動能。

卞傑民進一步表示，看好旅遊趨勢日趨多元，鳳凰積極布局多樣行程，推出南極包團、非洲肯亞的動物大遷徙團等。此外，明年連假多，看好明年為期五天的「免請假」輕鬆成行團，也是一大商機所在。

也因為旅遊市場熱度不減，明年旅行社掀IPO熱潮，旅天下預計於 2026 年元月上櫃掛牌。旅天下董事長李嘉寅表示，受惠於旅遊市場需求熱絡，推升營運穩健攀升，前三季EPS達 4.06 元，看好長期的旅遊需求，2026年持續擴大全台門市，有信心在加盟增加後營收、獲利再衝高。

李嘉寅表示，旅行下看好國內旅遊市場成長動能，首創「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵，未來持續打造一站式旅遊服務平台全面滿足需求 ，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。

鳳凰旅遊 市場 總經理

延伸閱讀

日媒：因應高市「台灣有事」答辯 陸官方指示赴日遊客砍至6成

陸客減少效應浮現！日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

宏達電：智慧眼鏡潛力大 董座王雪紅看好「AI 實體化」趨勢

旅天下上櫃前業績發表會 預計2026年1月掛牌上櫃

相關新聞

17檔金融股填息達陣

隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

麗臺認列在陸罰款

麗臺（2465）昨（25）日公告，子公司麗台上海信息科技公司公告接獲中國大陸上海稅務局裁處書，依稅務局裁處書補繳稅款加上...

旅行社三雄唱旺明年

國內三大旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰及旅天下同步看好2026年出境旅遊需求依舊旺，首先航空公司機位供給增加、出境的旅...

東陽、堤維西 AM業務熱

汽車零組件廠逐漸擺脫美國對等關稅造成的衝擊，東陽（1319）、堤維西、虎山等AM（售後維修）看好冬天傳統旺季的銷售，第4...

東聯特化品 銷量向上

東聯（1710）明年持續開發電子級特用化學品，看好銷量持續向上；乙烯、氨儲存槽竣工，原料成本有望大幅壓低；揚州子公司特化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。