國內三大旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰及旅天下同步看好2026年出境旅遊需求依舊旺，首先航空公司機位供給增加、出境的旅遊熱度不減，匯率及假期增加優勢，三家業者明年營收、獲利成長動能跟著看俏。

雄獅旅遊總經理黃信川、鳳凰旅遊總經理卞傑民及旅天下董事長李嘉寅普遍認為，第1季是出境旅遊傳統旺季，從各種銷售成績來看，2026年首季春節及寒假需求維持旺季水準；三大出境旅遊續旺的利基，匯率對民眾出國有吸引力、航班供給恢復及各種獎旅團增加，明年出境旅遊市場需求有望比預期還熱絡。

法人也認為，需求穩健成長，成為推升國內旅行社業者營運成長的驅動力，也讓2026年營收、獲利出現想像空間。

雄獅旅遊總經理黃信川觀察，後疫情時代的旅遊市場，已從猛爆性增長，轉入成熟期，各種成本攀升旅行業削價競爭的情況很難再出現，消費者會更重視耘品牌及服務。

黃信川分析，隨著退休族群增加，長天期旅遊已成為熱門趨勢；而「重度旅遊者」人數也不斷在增加當中；對許多人來說，旅行的意義早已不再是久久一次的犒賞，而是看到喜歡的行程，就能「說走就走」。

鳳凰旅遊總經理卞傑民分析，今年旅展線上加上實體銷售業績表現非常好，相當於較去年成長一成，明年寒假、春節行程銷售已達八至九成，就可以看出來明年市場需求是熱絡情況；雖然關稅等因素仍將對經濟帶來影響，出國旅遊已經成為一種習慣，再加上明年春節假期、連假多，成推升明年銷售成長的主要動能。

卞傑民進一步表示，看好旅遊趨勢日趨多元，鳳凰積極布局多樣行程，推出南極包團、非洲肯亞的動物大遷徙團等。此外，明年連假多，看好明年為期五天的「免請假」輕鬆成行團，也是一大商機所在。

也因為旅遊市場熱度不減，明年旅行社掀IPO熱潮，旅天下預計於 2026 年元月上櫃掛牌。旅天下董事長李嘉寅表示，受惠於旅遊市場需求熱絡，推升營運穩健攀升，前三季EPS達 4.06 元，看好長期的旅遊需求，2026年持續擴大全台門市，有信心在加盟增加後營收、獲利再衝高。

李嘉寅表示，旅行下看好國內旅遊市場成長動能，首創「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵，未來持續打造一站式旅遊服務平台全面滿足需求 ，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。