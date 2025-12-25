三地啟動專業化治理計畫

擁有三地開發（1438）等多家上市櫃經營權的三地集團，昨（25）日宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」。創辦人鍾嘉村將經營重任交由第二代接班人鍾育霖接棒，出任集團董事長，並將全面導入專業經理人制度。

鍾育霖表示，此次治理重組係因應全球產業環境快速變化與企業經營責任提升所做出的關鍵調整，以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，為打造集團下個十年大計，將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上。

旗下各子公司深化公司治理、永續營運策略方向為核心職責，授權專業經理人團隊各自獨立運作，並藉由制度化管理與透明決策機制，強化各事業體長期競爭力與組織韌性，打造具國際視野與永續經營能力的企業集團。

集團此次同步進行組織架構簡化與專業分工，整合集團資源，將事業版圖劃分為五大核心體系，分別由具備豐富實務經驗的經理人團隊領軍。

包括休閒流通體系，由南仁湖董事長鄭宜芳擔任，負責流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等各項OT、ROT、BOT 事業；不動產體系，整合所有建築與土地開發業務，由三地開發總經理莊峻宇主理，專注於精緻住宅與智慧廠辦開發。

能源產業體系，由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，目前已布局太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務並拓展能源產業長期發展。

油品事業體系，則由北基總經理廖順慶負責，致力於加油站通路轉型新能源補給站。