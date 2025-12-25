寶徠明年營運穩健前行

璞園團隊入主的寶徠（1805），2026年不僅將推出分回總銷近百億元新建案，且與璞園合作關係將加大，不僅首季就將與其合推分回總銷約23億元的「北投新洲美段案」，另外第4季共推「內湖石潭段都更案」、「華亞高科技園案-住宅案」，公司未來營運將穩健前行。

寶徠今年第4季有來自台北市松山區「璞園樸園」完工交屋，單季營運有撐；展望明年，寶徠表示，2026年公司將有數筆與大股東璞園團隊的合作案，包括首季總銷約23億元的「北投新洲美段案」，以及第4季分回總銷16億元「內湖石潭段都更案」、分回8億元的「華亞高科技園案-住宅案」兩大案，總計明年與璞園合作分回新推案量約近50億元。

除了與璞園團隊合作外，2026年寶徠規劃推出總銷12億元、首季登場的「中運段一案」，第2季規畫總銷分回16億元「林口力行段案」，第3季則有分回總銷各達3億元、15億元的「永靜公園案」、「中運段二案」，總計2026年寶徠分回可供推案新建案量約93億元。

寶徠指出，其中預計首季上膛的「北投新洲美段」案，為住宅案，該案位於北士科重劃區左側基地，土地面積達1,485 坪，將興建地上22樓、地下3層住宅大樓，總銷售坪約5,780坪，該案寶徠出資五成，規畫明年首季取得建照後推出。