東哥高雄新廠下季投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導
東哥「PURO」系列35公尺船型。東哥／提供
東哥「PURO」系列35公尺船型。東哥／提供

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）所打造的高雄第三廠區完工在即，預計2026年第1季取得使用執照後將可開始投產，負責35公尺以上大型豪華遊艇的生產製造，最大建置產能一年達6至8艘、提升50%，逐步挹注營運表現。

⭐2025總回顧

東哥旗下的高雄金福和同利兩個組裝廠產能趨於滿載下，因應新系列及各呎型遊艇規劃，先前董事會決議加碼投資、啟動第三個組裝廠擴建計畫，通過20億元的總資本支出預算案。

繼以總價約12億元買進位於高雄前鎮區、占地4,939.53坪土地作為建廠用地後，去年開始動工興建新廠，目前正進入完工最後階段。

該公司指出，第三廠區預計2026年第1季取得使用執照後將可開始投產，負責35公尺以上大型豪華遊艇的生產製造；現有兩個組裝廠合計一年產能約12艘16艘估算（27公尺至37公尺遊艇），新廠最大建置一年產能可望達6至8艘，年產能增加五成，有利於未來產品及市場布局。

東哥進一步指出，關稅議題從今年上半年持續延燒，為市場帶來高度波動與不確定性，如今隨著各國逐漸談妥、達成協議，全球政經情勢有所趨緩。

以上個月剛結束的美國羅德岱堡國際船展來看，展期買氣相當熱絡，顯示市場對高端及精品產品需求依舊，公司此次參展廣受好評，已有訂單入袋，並尚有客人預約海試、議約中，有望能繳出佳績。

據了解，東哥先前因調整營運模式，獲利表現不如市場預期，前三季合併營收為41.6億元，較去年同期減少6.9，稅後純益逾10億元，較去年同期減少17.1%，每股純益為10.64元。

遊艇 市場 東哥

延伸閱讀

耶誕節傳愛 高雄多家飯店推公益送暖活動

高雄社區據點設置「銀髮農園」比例低 民代建議全面導入智慧設備

假日衝刺選情 高雄市長參選人傳統市場掃街拜票

高雄4綠委廝殺 邱議瑩追加造勢會、賴瑞隆也撐不住要辦了

相關新聞

17檔金融股填息達陣

隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

麗臺認列在陸罰款

麗臺（2465）昨（25）日公告，子公司麗台上海信息科技公司公告接獲中國大陸上海稅務局裁處書，依稅務局裁處書補繳稅款加上...

旅行社三雄唱旺明年

國內三大旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰及旅天下同步看好2026年出境旅遊需求依舊旺，首先航空公司機位供給增加、出境的旅...

東陽、堤維西 AM業務熱

汽車零組件廠逐漸擺脫美國對等關稅造成的衝擊，東陽（1319）、堤維西、虎山等AM（售後維修）看好冬天傳統旺季的銷售，第4...

東聯特化品 銷量向上

東聯（1710）明年持續開發電子級特用化學品，看好銷量持續向上；乙烯、氨儲存槽竣工，原料成本有望大幅壓低；揚州子公司特化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。