東哥高雄新廠下季投產

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）所打造的高雄第三廠區完工在即，預計2026年第1季取得使用執照後將可開始投產，負責35公尺以上大型豪華遊艇的生產製造，最大建置產能一年達6至8艘、提升50%，逐步挹注營運表現。

東哥旗下的高雄金福和同利兩個組裝廠產能趨於滿載下，因應新系列及各呎型遊艇規劃，先前董事會決議加碼投資、啟動第三個組裝廠擴建計畫，通過20億元的總資本支出預算案。

繼以總價約12億元買進位於高雄前鎮區、占地4,939.53坪土地作為建廠用地後，去年開始動工興建新廠，目前正進入完工最後階段。

該公司指出，第三廠區預計2026年第1季取得使用執照後將可開始投產，負責35公尺以上大型豪華遊艇的生產製造；現有兩個組裝廠合計一年產能約12艘16艘估算（27公尺至37公尺遊艇），新廠最大建置一年產能可望達6至8艘，年產能增加五成，有利於未來產品及市場布局。

東哥進一步指出，關稅議題從今年上半年持續延燒，為市場帶來高度波動與不確定性，如今隨著各國逐漸談妥、達成協議，全球政經情勢有所趨緩。

以上個月剛結束的美國羅德岱堡國際船展來看，展期買氣相當熱絡，顯示市場對高端及精品產品需求依舊，公司此次參展廣受好評，已有訂單入袋，並尚有客人預約海試、議約中，有望能繳出佳績。

據了解，東哥先前因調整營運模式，獲利表現不如市場預期，前三季合併營收為41.6億元，較去年同期減少6.9，稅後純益逾10億元，較去年同期減少17.1%，每股純益為10.64元。