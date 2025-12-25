麗臺認列在陸罰款
麗臺（2465）昨（25）日公告，子公司麗台上海信息科技公司公告接獲中國大陸上海稅務局裁處書，依稅務局裁處書補繳稅款加上行程裁罰金額約人民幣1,447萬元（約新台幣6,468萬元），麗臺上海上季已先認列人民幣1,445萬元，差異增加的人民幣約2萬元（新台幣約9.34萬元）將於2025年度第4季調整認列。
麗臺上海接獲上海稅務局裁處書，主要是2021年期間部分費用，因稅務認定差異，無法認列。依上海稅務局裁處書，需補繳相關稅款人民幣1,111萬元，及行政罰款人民幣336萬元，合計1,447萬元。
不過，麗臺上海2025年度第3季財報已估列相關稅款及罰款共1,445萬元，實際繳納稅款及罰款金額為1,447萬元，差異增加的約2萬元將於2025年度第4季調整認列。
