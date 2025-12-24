台塑加速「去瓶頸」擴建工程

台塑（1301）昨（24）日舉行法說會，該公司表示，目前正擴建仁武碳纖維原絲廠，同時新建美國德州1-己烯廠，以及進行聚氯乙烯（PVC）產能去瓶頸工程，預計2026年第1季至2029年第4季逐步運作。

台塑指出，目前進行中全球海內外擴建及去瓶頸工程共五案，總投資金額約4.51億美元（約新台幣逾141億元）；首先是擴建仁武碳纖及原絲廠，現有產能7,650公噸，2026年第1季完工後，可增加1,600公噸。

其次，是在美國德州新建年產10萬公噸的1-己烯廠，預計2026年第2季完工；另外，包括仁武、林園和麥寮PVC廠均有產能去瓶頸工程，預計自2027年第2季至2029年第4季可陸續完工。

據了解，台塑第3季營收417.18億元，季減8.1%、年減17.4%，主要係因美國對等關稅及中國大陸石化同業持續擴建影響，需求減少，且市場供給量增加，第3季各主要產品價格季減4%至15%，加上有九個廠安排歲修，開工率及產銷量減少，造成第3季本業虧損增加至26億元，比第2季虧損增加11億元。

但因現金股利及認列轉投資收益增加，稅後虧損6億元，比第2季虧損減少60億元，惟每股仍淨損0.09元。台塑累計今年前三季營收1,343.07億元、年減10.2%；稅後虧損71億元、比去年同期虧損增加56億元，每股淨損1.13元。