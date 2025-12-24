得力赴陸設廠 穩定料源

得力（1464）昨（24）日公告，董事會通過赴中國大陸安徽省懷寧縣設立紗廠的投資案，將由全資子公司BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED（得億國際）負責執行，投資總金額預計300萬美元，主要目的為強化集團垂直整合與原料供應能力。

得力董事會同時也通過收購鉅亨控股100%股權，預計明年起將新增一座位於越南的布廠，進一步擴大海外產能布局。

得力表示，此次投資主要目的是穩定原料來源、降低外購依賴，並提升集團整體成本結構與交期競爭力。新廠計畫投入總金額約300萬美元，未來將成為集團內部原紗重要供應基地，有助於降低生產成本、提升供應鏈掌控度，並分散外部供應風險，符合公司中長期營運與產能布局策略。

依據《在大陸地區從事投資或技術合作審查原則》，投資金額達100萬美元以上者需事前申請核准。得力表示，將依規定向投審會提出申請，並於取得核准後啟動建廠及後續作業。

公司指出，為利投資案順利推動，董事會已授權董事長全權處理相關事宜。得力近年持續調整供應鏈布局，此次新建紗廠將強化集團在原料端的自主性，並為未來海外產能與成衣整合提供更穩定的上游支撐。

至於鉅亨控股為越南布廠，過去即為得力長期外部合作夥伴，公司指出，此次併購金額約1.63億元，將自明年元月起併入集團營收，為得力海外產線增添新的布料供應來源，並強化從紗線到成衣整體供應鏈整合效益。