中興電拓智慧停車事業

中興電（1513）昨（24）日公告，旗下子公司寶盛國際預計27日收購AI智慧停車管理系統公司「昌鈺」，收購價格估不超過2.39億元。業內預期，此舉將是中興電旗下停車事業「嘟嘟房」未來分割獨立重要里程碑。

中興電指出，本次獨立專家採用市場法和收益法來估算公司的股權價值。依其報告該標的公司昌鈺整體股權價值區間約為2億元至2.39億元，收購價格應屬合理，預定完成日程為2026年1月1日。

中興電表示，寶盛國際為國內專業停車場連鎖經營業者，昌鈺股份有限公司為專注於AI智能停車、智慧醫療收費等解決方案軟硬體整合研發業者，今結合雙方技術及業務互補優勢，將可有效提升寶盛國際公司與異業結合之機會，並強化停車管理產業長期之競爭優勢。

針對併購後預計產生之效益，中興電表示，將結合雙方業務之互補優勢，強化公司於停車管理產業業務成長與成本之競爭優勢，另，完成併購對每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

中興電旗下子公司寶盛國際以嘟嘟房停車為品牌經營連鎖停車場，嘟嘟房事業近年營運穩定成長，今年前三季營收達27.2億元，年增10.1%。中興電表示，預期明年將進軍日本及泰國智慧停車設備市場，2027年上半年完成掛牌上櫃。

重電事業方面，中興電目前在手訂單417億元，維持高水準，未來營運動能除來自台電強韌電網計畫持續接單，電源開發計畫、汰舊換新計畫、離岸風電3.1-3.3期接續啟動、半導體業國內外擴建新廠、國際大廠建置大型AI及IDC機房等，皆持續推動GIS業績成長。

另外，中興電今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

法人認為，台電強韌電網計畫以及能源計劃等多重帶動下，加上缺工問題改善，預期中興電明年動能良好，營運可望持續繳出佳績。