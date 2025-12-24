旅天下展店 2026年衝百家

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

旅天下（6961）董事長李嘉寅表示，該公司展店策略持續加速中，截至上月門市數達77家（含1家直營、76家加盟），另有三家試營運，年底前達80家，2026年將挑戰突破100家，中長期規畫全台含離島達156家據點。

旅天下昨（24）日舉辦「上櫃前業績發表會」，董事長李嘉寅表示，該公司預計於2026年1月掛牌上櫃，未來將成為全台門市數最多的旅遊品牌。

旅天下近年積極以加盟模式擴張，吸納小型旅行社加入版圖，以提升市場集中度。公司表示，台灣目前共有4,197家旅行社，競爭高度分散，旅天下希望成為整合平台，協助中小業者以更具規模化的方式經營。

