力麗調體質 四管齊下

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

力麗（1444）昨（24）日舉行法說會，總經理陳漢卿表示，今年營運低迷，未來力麗將從產品轉型、資產活化、儲能投資與海外產能擴張四大面向著手，調整體質以因應景氣循環。

⭐2025總回顧

力麗董事會昨日同時公告簽訂新北市新店區土地合建契約，將合作興建住宅大樓出售。資產活化方面，力麗今年開始整理彰化廠區閒置空間，包含約1萬坪可出租的廠房土地，以及原規劃作為宿舍、面積約3,600坪的建築用地。陳漢卿表示，宿舍案將不再興建，未來將視市況釋出。整體來看，明年租金收入預計將自每月700萬元提升至逾1,000萬元，全年可帶來逾1.2億元貢獻。

在儲能布局上，力麗正於假撚一、二廠區建置10MWh與12MWh的儲能案場，總投資額分別為1.057億元與1.26億元，預計2026年2月底完工並投入運轉。公司指出，儲能案場未來將降低工廠用電成本，並可獲得台電回饋金，有助提升業外收益。

海外產能方面，印尼子公司「力寶龍」新建織三廠已於12月底開工，明年9月裝機、10月產能陸續開出；同區上膠塗布廠則採合資方式，預計明年1月動工、9月投產，後年將再導入假撚設備，擴大布料生產能力，以滿足品牌客戶接單需求。

此外，力麗董事會昨日同步公告，已與新北市新店區地主簽訂合建分屋契約，合作開發約2,930.26平方公尺（約886坪）的土地，興建住宅大樓對外銷售。

力麗

延伸閱讀

台東地王蟬聯逾40年 最便宜在嘉明湖附近

逆轉！「貴族醫院」土地少算8.47坪 大安地政事務所更一審免國賠1558萬元

聯合再生談市場布局 國內搶進小屋頂市場、太陽能晶片外銷國際

矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

相關新聞

台塑加速「去瓶頸」擴建工程

台塑（1301）昨（24）日舉行法說會，該公司表示，目前正擴建仁武碳纖維原絲廠，同時新建美國德州1-己烯廠，以及進行聚氯...

得力赴陸設廠 穩定料源

得力（1464）昨（24）日公告，董事會通過赴中國大陸安徽省懷寧縣設立紗廠的投資案，將由全資子公司BEST ALLIAN...

台境強攻廢棄物能源化

台境（8476）昨（24）日於法說會指出，公司未來發展方向將跨領域延伸至新建工程與機電工程，並切入廢棄物能源化（WtE）...

中興電拓智慧停車事業

中興電（1513）昨（24）日公告，旗下子公司寶盛國際預計27日收購AI智慧停車管理系統公司「昌鈺」，收購價格估不超過2...

三福化業績 四大亮點

指標化工業者三福化（4755）董事長巫信弘昨（24）日表示，今年全年營運穩定向上，明年將有四大成長亮點，明年業績將可望優...

旅天下展店 2026年衝百家

旅天下（6961）董事長李嘉寅表示，該公司展店策略持續加速中，截至上月門市數達77家（含1家直營、76家加盟），另有三家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。