力麗調體質 四管齊下

力麗（1444）昨（24）日舉行法說會，總經理陳漢卿表示，今年營運低迷，未來力麗將從產品轉型、資產活化、儲能投資與海外產能擴張四大面向著手，調整體質以因應景氣循環。

力麗董事會昨日同時公告簽訂新北市新店區土地合建契約，將合作興建住宅大樓出售。資產活化方面，力麗今年開始整理彰化廠區閒置空間，包含約1萬坪可出租的廠房土地，以及原規劃作為宿舍、面積約3,600坪的建築用地。陳漢卿表示，宿舍案將不再興建，未來將視市況釋出。整體來看，明年租金收入預計將自每月700萬元提升至逾1,000萬元，全年可帶來逾1.2億元貢獻。

在儲能布局上，力麗正於假撚一、二廠區建置10MWh與12MWh的儲能案場，總投資額分別為1.057億元與1.26億元，預計2026年2月底完工並投入運轉。公司指出，儲能案場未來將降低工廠用電成本，並可獲得台電回饋金，有助提升業外收益。

海外產能方面，印尼子公司「力寶龍」新建織三廠已於12月底開工，明年9月裝機、10月產能陸續開出；同區上膠塗布廠則採合資方式，預計明年1月動工、9月投產，後年將再導入假撚設備，擴大布料生產能力，以滿足品牌客戶接單需求。

此外，力麗董事會昨日同步公告，已與新北市新店區地主簽訂合建分屋契約，合作開發約2,930.26平方公尺（約886坪）的土地，興建住宅大樓對外銷售。