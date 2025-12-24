巧新擬買回1萬張庫藏股 續布局半導體設備零組件
汽車鍛造輪圈廠巧新今天下午公告，董事會決議擬買回庫藏股，預計12月26日至2026年2月25日實施，規劃以每股價格36元至62元區間，從集中交易市場買回1萬張。展望2026年，巧新積極布局半導體設備零組件等高附加價值應用。
巧新說明，買回庫藏股主要目的為維護公司信用及股東權益，預定買回股份占已發行股份總數比例約4.33%。
根據公告，巧新2024年12月27日至今年2月26日，已從市場買回8520張庫藏股，平均每股買回價格60.47元，執行率約85.2%。今年3月4日至5月2日，巧新也從市場買回7002張庫藏股，平均每股買回價格63.01元，執行率約87.53%。
展望2026年，巧新先前表示，全面啟動轉型升級，在既有汽車鍛造輪圈主力市場之外，積極推動「多引擎成長策略」，進入包括再生鋁材料（低碳鋁）以及半導體設備零組件等高附加價值應用領域。
巧新指出，再生鋁使用占比已從40%基礎上持續提升，半導體設備零組件已與多家國際半導體設備大廠進入合作開發與驗證階段，整體對中長期營運審慎樂觀。
巧新自結今年11月合併營收新台幣5.82億元，月減1.71%，較2024年同期減少17.48%，前11月自結營收65.08億元，年減5.95%。
