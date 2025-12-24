快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

巧新擬買回1萬張庫藏股 續布局半導體設備零組件

中央社／ 台北24日電

汽車鍛造輪圈廠巧新今天下午公告，董事會決議擬買回庫藏股，預計12月26日至2026年2月25日實施，規劃以每股價格36元至62元區間，從集中交易市場買回1萬張。展望2026年，巧新積極布局半導體設備零組件等高附加價值應用。

⭐2025總回顧

巧新說明，買回庫藏股主要目的為維護公司信用及股東權益，預定買回股份占已發行股份總數比例約4.33%。

根據公告，巧新2024年12月27日至今年2月26日，已從市場買回8520張庫藏股，平均每股買回價格60.47元，執行率約85.2%。今年3月4日至5月2日，巧新也從市場買回7002張庫藏股，平均每股買回價格63.01元，執行率約87.53%。

展望2026年，巧新先前表示，全面啟動轉型升級，在既有汽車鍛造輪圈主力市場之外，積極推動「多引擎成長策略」，進入包括再生鋁材料（低碳鋁）以及半導體設備零組件等高附加價值應用領域。

巧新指出，再生鋁使用占比已從40%基礎上持續提升，半導體設備零組件已與多家國際半導體設備大廠進入合作開發與驗證階段，整體對中長期營運審慎樂觀。

巧新自結今年11月合併營收新台幣5.82億元，月減1.71%，較2024年同期減少17.48%，前11月自結營收65.08億元，年減5.95%。

半導體 庫藏股

延伸閱讀

可成再度啟動庫藏股 擬投66.5億買回3.08萬張

玉山金獲銀級淨零標章

陽明：2026年海運挑戰大 預期農曆年前出現小旺季

大立光已買自家股票218張

相關新聞

貴金屬回收精煉族 勁揚

受地緣政治衝突升溫與聯準會降息預期雙重推升，全球貴金屬市場進入超級周期，國際金價日前首度突破每英兩4,400美元大關，激...

高力11月 EPS 1.14元 展望樂觀

高力（8996）昨（23）日因達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結稅後純益達1.04億元，年增239.5%，每股純...

新纖助無人機新創引資

新纖（1409）無人機青創基地「新光InnovHUB」及旗下蓋亞資本在昨（23）日共同主辦「無人機專場」活動，計有13家...

黑松三方針 營運熱轉

黑松（1234）昨（23）日召開法說會，黑松將持續秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」三大營運方針；2026年經營目標將...

南亞、華城 搶電力商機

台塑四寶之一的南亞（1303）昨（23）日宣布與國內重電領導大廠華城電機簽署「共同拓展北美電力產業市場」合作備忘錄，雙方...

冠德2026年推案141億元

冠德（2520）昨（23）日召開法說會，冠德總經理張勝安表示，明年將推出四筆案，推案量達141.5億元，目前房市買盤以剛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。