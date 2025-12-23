前三季EPS 6.59元、在手工程金額破新高 根基：未來五年營運穩健

根基（2546）23日法說會公布今年前三季合併營收達156.98億元、年增58.4%，創歷年同期新高，稅後純益約達8.6億元、年增77.4%，每股純益達6.59元。

根基表示，今年截至第3季在手工程金額約達825億元，超過去年全年的746億元，再創歷史新高，未來五年營運無虞；今年前三季新簽約金額達135億元，居近五年相對高檔。

根基近五年以2021年新簽約金額達231億元最大，其次為2024年的193億元；若以2024年193億元觀察，其中建設工程金額比重最大，達39%，其次為其他工程31%以及土建工程30%。

今年前三季根基在手尚未認列工程金額約406億元，僅次於450億元；根基指出，目前營建業缺工數約達5.3萬人，尤其基層技術泥作、模板和鋼筋等工種更是出現「人才荒」，導致建案工期延長、成本增加等困境。面對國內缺工難題，根基將持續導入營建工程系統化、自動作業降低後續施工需依賴人力的情況。