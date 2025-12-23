快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

前三季EPS 6.59元、在手工程金額破新高 根基：未來五年營運穩健

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

根基（2546）23日法說會公布今年前三季合併營收達156.98億元、年增58.4%，創歷年同期新高，稅後純益約達8.6億元、年增77.4%，每股純益達6.59元。

⭐2025總回顧

根基表示，今年截至第3季在手工程金額約達825億元，超過去年全年的746億元，再創歷史新高，未來五年營運無虞；今年前三季新簽約金額達135億元，居近五年相對高檔。

根基近五年以2021年新簽約金額達231億元最大，其次為2024年的193億元；若以2024年193億元觀察，其中建設工程金額比重最大，達39%，其次為其他工程31%以及土建工程30%。

今年前三季根基在手尚未認列工程金額約406億元，僅次於450億元；根基指出，目前營建業缺工數約達5.3萬人，尤其基層技術泥作、模板和鋼筋等工種更是出現「人才荒」，導致建案工期延長、成本增加等困境。面對國內缺工難題，根基將持續導入營建工程系統化、自動作業降低後續施工需依賴人力的情況。

法說會 歷史

延伸閱讀

台灣中油重申：三接工程招標均依法辦理 全力配合司法機關調查

大東電訂單能見度達2028年 未來3年挑戰獲利、營收年年創高

金門縣定古蹟黃允棋古厝上梁祈福 啟動修復工程再現小浦頭風華

年底完工？ 捷運三鶯線進度達99.3％ 進收尾階段

相關新聞

台玻技術授權合作 衝研發

市場傳出台玻（1802）與美國OWENS CORNING重啟技術授權合作。對此台玻表示，公司早在2018年就與美國夥伴有...

士紙資產活化 四路並進

士紙（1903）昨（22）日舉辦法說會，總經理闕啟文表示，隨著AI大廠進駐北投士林科技園區，對士林在地資產開發形成結構性...

豐興度小月 全面開平盤

豐興（2015）昨（22）日開新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，主因在於原料成本相對高檔，建築用鋼需求疲弱，買賣雙方價格...

勝悅拚轉盈 強攻旅館業

陸資鞋材大廠勝悅*-KY（1304）昨（22）日表示，公司正全面朝旅館業發展，已與假日飯店（Holiday Inn）簽約...

南僑2025年前11月每股賺0.99元

南僑（1702）昨（22）日公布前11月自結獲利，因大陸消費動能疲軟加上匯率變動，11月單月自結稅後純益2,637萬元，...

新代砸6億 大馬擴廠

AI機器人需求旺，新代海外設廠。新代（7750）昨（22）日於馬來西亞舉行新代智能第二期新廠動土典禮，啟動逾6億元的策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。