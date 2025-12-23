遠東新法說會／三大事業群前景正向 明年營運可望比今年好

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

遠東新（1402）23日舉行法說會，該集團三大事業中的生產事業因受關稅、市場需求不振、大陸產品競銷、新埔化纖廠第2季停產因素，營運小幅衰退，在土地開發及轉投資事業的挹注下，遠東新今年營運力拚較去年持平。

遠東新今年11月合併營收2,299.76億元，年減6.63％。法人預期，整體來看，遠東新2026年三大事業群的前景都比今年正向，營運應可望優於今年。

遠東新2025年的生產事業上半年營收下滑，主要是新埔化纖廠因火災停工停產，加上全球貿易政策不確定性導致市場需求疲軟所致。

對於2026年的生產事業，遠東新認為，受惠關稅大致定案，客戶需求也轉明朗，其中，化纖、紡織受惠大型運動賽事將從明年起陸續登場，訂單能見度較高，獲利表現預估也將維持不錯。

聚酯方面，因有美國廠支應，當地需求暢旺下，也有助於後續營收動能。

市場指出，遠東新去年已將PTA上海廠關閉，目前僅剩台灣廠區年產160萬噸產能，自用為主，僅少部分外售，目前PTA雖仍為虧損，但幅度已大幅縮小；聚酯粒方面，瓶用粒雖利差有限，但仍可維持獲利，紡織產品則為主要獲利來源。

遠東新的土地開發事業包含遠東資源開發、遠揚建設、遠揚營造等合併個體。

對於明年的土地開發事業，遠東新預期，板橋T-PAK園區商辦及「遠揚之森」住宅社區的持續開發，將有助明年營運動能的成長。

遠東新 營收

