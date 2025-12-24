快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

新纖（1409）無人機青創基地「新光InnovHUB」及旗下蓋亞資本在昨（23）日共同主辦「無人機專場」活動，計有13家無人載具新創團隊參與提案，並與天使投資人進行「多對一」媒合交流，涵蓋海、空智慧載具。

出席媒合者包含司圖科技、吉普司科技、亞太空中移動、傑海達、智動航科、極現科技、新樂飛科技、澤博空中機器人、擎壤科技、鎮愷科技、喜特綠能、海神水下、艾知科技等青創團隊。

新纖董事長吳東昇昨日表示，新光集團「新光InnovHUB」第一期將於2027年落成，科技創投基金「蓋亞資本」基金總規模5億元，期待新創基地成為新入前瞻領域的加速器。

吳東昇表示，今年正式動土的青創基地「新光InnovHUB」，規劃在2027年第一期落成後，將提供專業智慧無人載具實證場域，解決新創團隊測試與數據驗證需求。

科技 青創 天使投資

新纖助無人機新創引資

