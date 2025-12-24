高力11月 EPS 1.14元 展望樂觀
高力（8996）昨（23）日因達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結稅後純益達1.04億元，年增239.5%，每股純益1.14元。
⭐2025總回顧
高力第3季稅後純益達2.6億元，年增30%，每股純益2.34元。高力表示，在三大業務中，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，預計今年將較去年成長三位數百分比，顯現散熱產業增長迅速，產能需求提升。明年預計繼續保持高成長，主要受惠於今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，因此對明年展望相當樂觀。
燃料電池方面，主要受美國資料中心用電需求的推動，產品組合以Hot Box為主，今年營收已達雙位數增長。
高力指出，隨著美國資料中心電力需求急劇增長，Bloom Energy自去年底以來顯著成長，明年將把產能從1GW提升至2GW，顯示客戶對業務發展的高度期待和信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言