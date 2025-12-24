看好2026年車市 裕日車衝銷量

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕日車（2227）總經理姚振祥昨（23）日表示，裕日車將強化品牌形象與經銷據點，目標在2028年重返榮耀，經歷過今年車市低迷，全年規模約在40萬輛（不含大車），明年可望來到42萬輛，裕日車期待明年的銷售量衝高。

裕日車昨日舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出首度在台灣亮相的重點車款，包含「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo。

裕日車 新能源車

