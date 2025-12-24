看好2026年車市 裕日車衝銷量
裕日車（2227）總經理姚振祥昨（23）日表示，裕日車將強化品牌形象與經銷據點，目標在2028年重返榮耀，經歷過今年車市低迷，全年規模約在40萬輛（不含大車），明年可望來到42萬輛，裕日車期待明年的銷售量衝高。
⭐2025總回顧
裕日車昨日舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出首度在台灣亮相的重點車款，包含「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言