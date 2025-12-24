快訊

冠德2026年推案141億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

冠德（2520）昨（23）日召開法說會，冠德總經理張勝安表示，明年將推出四筆案，推案量達141.5億元，目前房市買盤以剛性需求族群支撐，而公司手上個案皆位在優良地段，對未來銷售仍具信心。

推案方面，冠德今年底推出總銷23億元的新北中和商辦「秀朗橋案」，將一路銷售到明年，接下來明年1月將推出總銷67億元台中「裕毛屋案」，第2季推出總銷35.5億元台北萬華「直興段」以及總銷16億元「台中G5案」，合計推案量約141.5億元。

針對房市近況，冠德指出，在政策略為鬆綁的狀況下，目前房市買盤結構主要由「具明確需求的自住與換屋」支撐，預計全年全台的買賣移轉棟數將落在26萬棟左右。

展望未來，張勝安表示，儲備案量達千億元，包含住宅、辦公等，足夠未來七到九年的動能，未來集團會持續評估精華地段的土地開發，開發腳步不會停止，也會跨出大台北地區，利用集團綜效優勢，以複合式開發搭配永續經營模式，加上手上產品規劃皆以剛性需求為主，對未來個案銷售深具信心。

