黑松三方針 營運熱轉

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

黑松（1234）昨（23）日召開法說會，黑松將持續秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」三大營運方針；2026年經營目標將放在黑松酒專的實體通路經營，期望成為新的成長動能。

⭐2025總回顧

隨著年末將近，也開始為黑松酒類銷售增添營運成長動能，黑松今年營收比重中，飲料與生技產品占60%，而酒類更是連年成長，目前約占40%。黑松今年首度開設連鎖酒類專賣店「黑松酒覓」，主要是以傳統酒專結合酒吧的方式，店內包含近千種產品，包括代理的酒品與其他知名酒類，未來將朝連鎖化目標前進。

三大營運方針中，「生活品牌」黑松持續推出新產品，如今年推出魚油產品，市場反應不錯；「超越代理」上，黑松表示，將持續創新50度以上金高品牌價值、開發新客群，並與知名廠商聯名，像是全家酷繽沙、7-ELEVEN思樂冰等。

「進化銷售」除開設連鎖酒類專賣店外，並經營飲料電商。黑松表示，受到消費者消費習慣轉變，加上業務基期低、百週年的促銷活動等操作下，飲料電商已較去年成長37%。

黑松 電商 生活

