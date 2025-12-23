三晃未經董事會發布重訊、召集 證交所開罰

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，三晃（1721）違反重大訊息、資訊申報及內部控制等規定，併處以新台幣3萬元違約金。

證交所表示，三晃股份有限公司於今年12月16日董事會決議通過第六屆薪酬委員聘任案，惟於同年6月11日即發布尚未經董事會通過的重大訊息，並於主管機關指定的資訊申報網站辦理公告申報，核有違反證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第6款及「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第20款之規定。

另於今年6月11日由未經董事會聘任的人員召開會議並推舉召集人，核有未依其內部控制相關規定辦理之情事，故證交所併處以違約金新台幣3萬元，並函知三晃公司嗣後應確實依規定辦理。

