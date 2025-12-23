快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

陽明法說會／農曆年前市場熱絡 能見度到2026年第1季

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明（2609）23日舉行法說，2026年全球繼續受到地緣政治供應鏈變動等干擾，目前僅第1季能見度比較高；至於返回紅海的部分，只要有安全疑慮航商不會大規模的返回紅海。

⭐2025總回顧

針對紅海復航計畫，陽明認為，以巴衝突緩和後，陽明所屬的PA（THE Alliance）都一直在持續規劃及準備，2026年要完成復航「還是會有一段距離」，就目前地緣政治變化分析，航商只有航行上的安全疑慮，要完全恢復航行紅海都有一定的困難，不敢大規模重返紅海，返回紅海都是零星示範運行。

2026年持續受到美國對等關稅推動，全球的經濟變化還蠻多的，還有地緣政治、供應鏈干擾等各項問題，運價將處於波動較大；就現在的市場需求觀察，華人農曆年前出貨有望出現小旺季，第1季市場能見度比較高，需求熱絡情況有望持續到2月。

法人對於陽明目前歐洲線長約談判情況，陽明進一步指出，歐洲線目前都還在談判當中，歐洲線的占比較少，而且陽明過去簽的歐洲線長約也不見得都年底到期，目前要換約的都還在談判當中。

陽明不斷的增加競爭力，今年已經把10艘長租船轉為自有船， 2025年持續加碼新船布局，考量到節能減碳策略下全面提升船舶的準點率，陽明海運明年開始LNG雙燃料貨櫃輪開始加入。

日前陽明已經宣布也再度簽署7艘 16,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，此批船舶預計將於2028至2029年期間陸續交船，合併陽明海運預計自2026年起陸續交付的5艘15,500 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，將組成12艘LNG雙燃料船隊，不僅擴大陽明海運低碳船舶比重，更強化航線布局的靈活性與競爭優勢。

陽明海運 地緣政治

延伸閱讀

苗栗科學實中卡關 鍾東錦今「轉彎」與陽明交大簽合作協議

青少棒／台北城市盃福營險勝陽明 中山收拾大阪奪2連勝

0050等六檔台股ETF明起換股 南亞科將延後生效

迎耶誕、跨年與元宵 豐原三大燈區明晚點燈今天搶先看

相關新聞

台玻技術授權合作 衝研發

市場傳出台玻（1802）與美國OWENS CORNING重啟技術授權合作。對此台玻表示，公司早在2018年就與美國夥伴有...

士紙資產活化 四路並進

士紙（1903）昨（22）日舉辦法說會，總經理闕啟文表示，隨著AI大廠進駐北投士林科技園區，對士林在地資產開發形成結構性...

豐興度小月 全面開平盤

豐興（2015）昨（22）日開新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，主因在於原料成本相對高檔，建築用鋼需求疲弱，買賣雙方價格...

勝悅拚轉盈 強攻旅館業

陸資鞋材大廠勝悅*-KY（1304）昨（22）日表示，公司正全面朝旅館業發展，已與假日飯店（Holiday Inn）簽約...

南僑2025年前11月每股賺0.99元

南僑（1702）昨（22）日公布前11月自結獲利，因大陸消費動能疲軟加上匯率變動，11月單月自結稅後純益2,637萬元，...

新代砸6億 大馬擴廠

AI機器人需求旺，新代海外設廠。新代（7750）昨（22）日於馬來西亞舉行新代智能第二期新廠動土典禮，啟動逾6億元的策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。