陽明法說會／農曆年前市場熱絡 能見度到2026年第1季

陽明（2609）23日舉行法說，2026年全球繼續受到地緣政治供應鏈變動等干擾，目前僅第1季能見度比較高；至於返回紅海的部分，只要有安全疑慮航商不會大規模的返回紅海。

針對紅海復航計畫，陽明認為，以巴衝突緩和後，陽明所屬的PA（THE Alliance）都一直在持續規劃及準備，2026年要完成復航「還是會有一段距離」，就目前地緣政治變化分析，航商只有航行上的安全疑慮，要完全恢復航行紅海都有一定的困難，不敢大規模重返紅海，返回紅海都是零星示範運行。

2026年持續受到美國對等關稅推動，全球的經濟變化還蠻多的，還有地緣政治、供應鏈干擾等各項問題，運價將處於波動較大；就現在的市場需求觀察，華人農曆年前出貨有望出現小旺季，第1季市場能見度比較高，需求熱絡情況有望持續到2月。

法人對於陽明目前歐洲線長約談判情況，陽明進一步指出，歐洲線目前都還在談判當中，歐洲線的占比較少，而且陽明過去簽的歐洲線長約也不見得都年底到期，目前要換約的都還在談判當中。

陽明不斷的增加競爭力，今年已經把10艘長租船轉為自有船， 2025年持續加碼新船布局，考量到節能減碳策略下全面提升船舶的準點率，陽明海運明年開始LNG雙燃料貨櫃輪開始加入。

日前陽明已經宣布也再度簽署7艘 16,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，此批船舶預計將於2028至2029年期間陸續交船，合併陽明海運預計自2026年起陸續交付的5艘15,500 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，將組成12艘LNG雙燃料船隊，不僅擴大陽明海運低碳船舶比重，更強化航線布局的靈活性與競爭優勢。