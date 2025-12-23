台美軍購利多齊發！雷虎、亞航無人機小隊衝鋒 軍工多頭再集結

軍工概念股再成盤面焦點！台股23日延續反彈氣勢，指數連四紅、盤中再漲近200點，挺進28,300點城池！在政策與國際軍備需求雙重利多催化下，無人機族群率先衝鋒，帶動整體軍工股人氣明顯升溫。

市場關注，美國國防部（DoD）正式啟動總額高達10億美元的「無人機優勢計畫（DDP）」，目標2027年前採購逾30萬架低成本單程攻擊無人機，打造戰場無人機壓倒性優勢。雷虎指出，其Overkill FPV無人機已於2025年9月取得DoD Blue UAS認證，正是DDP鎖定的採購類型，目前全球僅40多家平台通過資安與NDAA合規審查，進入門檻極高。

雷虎強調，Overkill FPV具備30分鐘續航、最高時速120公里、酬載3公斤並可擴充至7公斤，整合AI自主導航與多模抗干擾通訊，性能完整對標美軍需求。目前已在台灣建置軍規產線，月產能可達數千架，並規劃2026年首季於美國俄亥俄州投產，深化在地供應鏈布局。其美國子公司去年更以AUSA高階國家級夥伴身分參展，成功吸引美軍與作戰實驗室洽談後續測試合作。

國內政策面同樣加溫。總統賴清德宣布未來八年將編列1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，無人機、無人艇、航太、衛星與機器狗成為五大重點。國防部同步推動300億元、1,350艘軍用無人艇採購案，雷虎也表態將全力爭取2026年標案，協助國軍強化海上不對稱戰力。

在資金輪動與題材發酵下，軍工族群23日表現亮眼，雷虎（8033）、亞航（2630）盤中雙雙觸及漲停，成功匯聚市場目光，龍德造船（6753）強彈逾6%，事欣科（4916）、漢翔（2634）、台船（2208）、長榮航太（2645）等同步走揚。

法人指出，年底內資主導色彩轉濃，加上國防與非紅供應鏈趨勢明確，軍工族群基本面與題材面兼具，短線仍可留意關注。