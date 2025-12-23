大陸建設 插旗台中13期

欣陸投控（3703）旗下大陸建設昨（22）日宣布，明年將正式插旗台中市13期重劃區，攜手英國建築師Alison Brooks，打造台灣首座英式合院聚落，新案預計明年第1季進場，總銷達46.7億元，這也是大陸建設最先公布的明年推案規劃。

大陸建設深耕台中多年，在七期、14期的推案都屢創銷售佳績，成為口碑代表作。其中，位於七期、總銷42.4億元的「豐蒔」，預計今年完工認列；位於14期、總銷40.1億元的「豐莚」，預計2027年完工認列。

目前，大陸建設在台中市大坑風景區，還有百億社區型透天別墅案，以及北屯14期重劃區洲際段新案，正在規劃中。

大陸建設稍早表示，公司將持續深耕都更危老，並在市場上推出中小坪數產品，以迎合自住需求，總計有台北南港、信義、大安、台中南屯及竹北等多個區段的指標案陸續推出，總銷上看393億元，實現多元城市布局。