快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

大陸建設 插旗台中13期

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

欣陸投控（3703）旗下大陸建設昨（22）日宣布，明年將正式插旗台中市13期重劃區，攜手英國建築師Alison Brooks，打造台灣首座英式合院聚落，新案預計明年第1季進場，總銷達46.7億元，這也是大陸建設最先公布的明年推案規劃。

大陸建設深耕台中多年，在七期、14期的推案都屢創銷售佳績，成為口碑代表作。其中，位於七期、總銷42.4億元的「豐蒔」，預計今年完工認列；位於14期、總銷40.1億元的「豐莚」，預計2027年完工認列。

目前，大陸建設在台中市大坑風景區，還有百億社區型透天別墅案，以及北屯14期重劃區洲際段新案，正在規劃中。

大陸建設稍早表示，公司將持續深耕都更危老，並在市場上推出中小坪數產品，以迎合自住需求，總計有台北南港、信義、大安、台中南屯及竹北等多個區段的指標案陸續推出，總銷上看393億元，實現多元城市布局。

台中 重劃區

延伸閱讀

大陸建設宣布插旗台中13期 打造台灣首座英式合院聚落

慘！新竹8字頭豪宅買氣崩了腰斬 去年70筆交易、今年僅剩5筆

70筆變5筆！ 新天龍國8字頭豪宅交易「雪崩」

郡都攻高雄集合宅、商辦

相關新聞

台玻技術授權合作 衝研發

市場傳出台玻（1802）與美國OWENS CORNING重啟技術授權合作。對此台玻表示，公司早在2018年就與美國夥伴有...

士紙資產活化 四路並進

士紙（1903）昨（22）日舉辦法說會，總經理闕啟文表示，隨著AI大廠進駐北投士林科技園區，對士林在地資產開發形成結構性...

豐興度小月 全面開平盤

豐興（2015）昨（22）日開新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，主因在於原料成本相對高檔，建築用鋼需求疲弱，買賣雙方價格...

勝悅拚轉盈 強攻旅館業

陸資鞋材大廠勝悅*-KY（1304）昨（22）日表示，公司正全面朝旅館業發展，已與假日飯店（Holiday Inn）簽約...

南僑2025年前11月每股賺0.99元

南僑（1702）昨（22）日公布前11月自結獲利，因大陸消費動能疲軟加上匯率變動，11月單月自結稅後純益2,637萬元，...

新代砸6億 大馬擴廠

AI機器人需求旺，新代海外設廠。新代（7750）昨（22）日於馬來西亞舉行新代智能第二期新廠動土典禮，啟動逾6億元的策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。