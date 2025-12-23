台玻技術授權合作 衝研發

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

市場傳出台玻（1802）與美國OWENS CORNING重啟技術授權合作。對此台玻表示，公司早在2018年就與美國夥伴有相關合作，但台玻在一直在精進先進玻璃纖維技術上努力，除此合作案也有其他相關技術授權合作，希望讓台玻產品性能與生產效率再升級。

目前台玻已通過第一代、第二代Low DK和Low CTE三項產品認證，透過玻纖布產品、打入輝達供應鏈，打開集團的新藍海市場。

台玻表示，集團一直與不同國家、擁有先進技術的企業有不同合作、交流。對台玻來說，不斷提升在玻璃相關技術升級，這是一直在做的事情，且除了美國的合作案，與其他國家的不同企業也有相關技術授權合作。

近期市場傳出台玻與美國OWENS CORNING啟動技術授權合作，可讓台玻取得國際先進的玻纖漿料技術，透過引進外部配方與製程指導，進一步提升台玻產品性能、生產效率，以及降低製造成本等優勢。

台玻強調，2026年市場在新產能釋出下，各家廠商要比的是客戶配合度和產品成本；以台玻來說，已訂下目標三個月內完成新品研發，半年至一年內拿認證，做到滿足客戶需求，盡快縮短時間來讓客戶認同。其次持續提升自我競爭力，包括產品技術、專業人才培養等。

美國 市場

