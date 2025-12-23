愛山林買地 攻高雄頂辦

愛山林（2540）布局商辦跨大步，斥資逾14億元買下「高雄農16特區」561坪土地，將規劃在高雄蓋頂級A辦案，這也是該集團首度進軍南台灣頂辦市場，而有指標意義。

愛山林昨（22）日公告，以7.41億元購置高雄市鼓山區龍中段21-1地號之土地，土地面積約280.688坪，換算每坪264萬元，交易相對人為北基國際。此次購買後，共計購買土地面積達561.376坪，合計總金額14.7億元，每坪平均單價約262萬元。

愛山林副董事長張境在表示，該案目前初步規劃以A辦開發為主，主要是此區離富邦凹子底案很近，又有漢來百貨、巨蛋等，未來將會是北高雄的商業核心區域，加上台積電二奈米廠建置等帶動當地就業人口，高雄又有機場與海港，未來整個南台灣的經濟會活絡起來。

除此之外，張境在表示，相當看好北高雄的未來發展，尤其是農16特區，將形成百貨、商辦聚落，若有機會的話，也會想繼續購置周邊的土地，畢竟若土地面積越大，未來也可以開發的更漂亮。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，近年政府重拳打炒房，讓住宅市場買氣冷清，在政府打住不打商的情況下，許多建商看到商辦在預售市場銷售表現佳，因此策略轉彎，加大力道布局商辦市場。

丁玟甄表示，這一波商辦熱潮逐漸蔓延到北市外，特別像是台中七期，因為中小企業主較多，所以零賣辦公室的銷售表現相當不錯，而高雄農16特區已經是知名高級住宅區，未來在富邦凹子底大樓完工後，將有企業陸續進駐，加上銷售上還可以搭上台積電話題，所以建商看到台中成功的案例，也會想複製同樣的經驗到高雄。