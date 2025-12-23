新代砸6億 大馬擴廠

AI機器人需求旺，新代海外設廠。新代（7750）昨（22）日於馬來西亞舉行新代智能第二期新廠動土典禮，啟動逾6億元的策略性投資，未來將成為新代集團支援印度、土耳其、東協及美國市場的重要海外製造與營運據點。

新代強調，此案主要因應海外市場、特別是印度工具機產業快速成長的客戶需求，所進行的需求導向型產能布局，屬於低風險、可分階段執行的擴產計畫，同時也是集團強化供應鏈韌性、分散地緣經濟風險的戰略性必要投資。

新代累計前11月合併營收124.87億元、年增27%，創歷史新高；前三季稅後純益14.45億元、年增33%，每股稅後純益22.8元，賺贏去年全年的22.31元。

新代指出，近年印度與新興市場工具機產業持續升級，對高階控制器與自動化解決方案的需求快速提升，並呈現明顯的結構性成長趨勢。

針對2026年印度市場出現的指數型成長需求，新代已先行透過現有馬來西亞一廠、台灣總部、蘇州總部的產能配置，支援初期快速放量的交付需求，確保市場成長動能得以及時承接。

新代智能新廠的建置，是集團第五個五年計畫的關鍵資本支出項目，也是為2027年起需求持續放大預作準備，使集團在產能規模、交付彈性與品質穩定度上，具備更高的營運韌性。

新廠預計2027年初完工，並分階段導入量產，未來將同時具備工業控制器製造與測試，以及智慧手臂系統組裝與驗證等功能，成為新代集團支援印度、土耳其、東協及美國市場的重要海外製造與營運據點。

而透過控制器製造與智慧手臂組裝的整合布局，新代可有效縮短交付時程、提升在地供應能力，並回應全球客戶對製造在地化與供應鏈風險分散的期待。

新代智能海外營運總監謝汶宏指出，新代在馬來西亞設立工廠是一項策略性舉措，目的在更有效地支持東南亞和南亞地區快速成長的需求，這不僅是擴廠計畫，更是新代全球營運佈局的關鍵節點。

透過高端控制器與智慧機器人的整合製造，新代將持續深化與區域夥伴的合作，共同推動智慧製造與產業升級，邁向下一階段全球成長。