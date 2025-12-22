台中銀法說會／股利有望優於去年 預期明年土建融市場處於調整期

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台中銀行（2812）22日舉行第3季法人說明會，累計今年前三季稅後淨利66.86億元，較去年同期成長5.34%，每股稅後盈餘（EPS）1.13元。針對明年度股利政策的展望，台中銀行表示，獲利比去年同期成長，股利基本上有機會比去年來的高，不過，近幾年已採取穩定的股利政策，將有待內部討論後再另對外公告。

台中銀行表示，今年前11月自結稅後純益82.92億元，相較於去年同期成長9%，代表今年獲利會比去年來得好，因此股利「應該會比去年來的高」，不過，近幾年已採取穩定的股利政策，最終仍有待內部討論後再對外公告。

台中銀行今年前三季稅後淨利66.86億元，較去年同期成長5.34%，每股稅後盈餘（EPS）1.13元，其中，前三季三大淨收益部分，利息淨收益92.05億元，年成長10%，手續費淨收益28.68億元，年成長9.51%；至於其他淨收益21.65億元，年減10.17%，台中銀行表示，主要是因證券子公司前三季資本市場操作未跟上市場行情，導致操作績效落後去年同期。

在財富管理業務收入方面，前三季20.87億元，年成長9.96%，其中，保險手續費收入達10.88億元，基金手續費收入6.88億元，其他金融商品手續費收入3.11億元。另外，總放款餘額前三季達6,346億元，年成長8.31%，其中消金餘額略高於企金，但企金放款成長率高於消金。

針對明年度的獲利展望，台中銀行指出，根據各家研究機構指出，受惠於AI產業蓬勃發展，加上明年資金較寬鬆的情況下，因此對於國內產業處於相對有利的環境，在銀行經營上也會呈現正向，因此也樂觀看待明年度的業績成長，加上中央銀行對於明年台灣經濟成長率也釋出樂觀預估，相信對於明年銀行獲利應有正向的助益。

在明年度的放款策略，台中銀行也表示，將以台灣熱門的產業，例如AI相關上下游供應鏈為策略。此外，前三季外幣放款年減7.75％，主要因今年在外幣放款持續汰弱留強，調整低利放款，盡量把資金運用到更有效益的部分，也帶動存放利差成長。

至於明年度的土建融放款展望，主管認為，明年土建融市場仍處於調整期，受到信用管制政策影響，買氣趨於保守，預估承作動能依舊趨於平穩，本行策略以審慎為原則，依舊聚焦都更危老、銷售能見度較佳的優質建商，同時加強貸後管理與風險管控，以穩定資產品質及維持合理收益作為目標。

另外，台中銀行也指出，預計將在明年1月遞件申請開辦高資產財管業務，待主管機關核准開辦高資產財管業務後，將著手進行申請進駐高雄亞資中心專區，預計最快將在明年第3季積極爭取進駐。

