快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

南僑自結前十一個月EPS 0.99元 獲利2.46億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）22日公布前十一個月的自結獲利，前十一個月的獲利較去年同期縮水，每股稅後純益為0.99元。

南僑十一月營收20.85億元，年增率為2.8%，十一月自結稅後損益2,637萬元，年減62.27%，每股稅後純益為0.11元。累計前十一個月營收211.55億，年減1.42%，自結獲利2.46億元，較去年同期9億元，年減幅度為72.63%，每股稅後純益為0.99元。

今年對於南僑而言是變化比較大的一年，美中關係造成的匯率波動，讓南僑的獲利跟著受到衝擊；大陸經濟變化太大，南僑今年受到中國大陸市場需求疲弱影響，獲利下滑再加上匯率變動等因素波及，拖累母公司獲利，今年逐步整理大陸油脂、烘焙及麵團的產線，期望在2026年效率發揮，中國大陸的獲利挹注回到正成長軌道。

南僑 匯率

延伸閱讀

大陸海上最大油田 年產油氣破4千萬噸

從投行看大陸／台商高管個人所得稅繳納分析

兩國緊張之際…陸稀土磁鐵出口日本 11月數據創今年最高

聯亞11月 EPS 0.6元

相關新聞

一覺醒來看見50元的中信金（2891）！陳重銘：獲利成長的股票我一律續抱

沒想到一覺醒來，可以看見50元的中信金... 幾年前只有配一元，被戲稱為一元金，我就在粉絲團抱怨。 有一天碰到公司的極高層，要我耐心一點，公司的目標是年獲利達到一千億，配息少是因為還在布局

日勝化下季審慎樂觀

日勝化（1735）表示，第4季營收、獲利有望延續第3季回溫勢態。尤其鞋材因Nike等國際品牌第3季訂單回籠，營收、毛利率...

潤泰新明年推案735億

潤泰新（9945）董事長簡滄圳表示，明年預售市場將是個案表現，交易量應該不會比今年差，其中品牌、地段的個案可逆勢突圍，看...

環泥子公司利永環球拚轉盈

環泥擴大多角化布局，子公司利永環球日前收購美國Tekscan Holdco股權後，掌握全美最強的壓力感測技術，將以波士頓...

台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

台塑集團四大公司8日將公布11月業績說明與經營展望，市場高度期待在AI浪潮下，四寶的轉型之路及階段性進展。尤其南亞日前傳...

上海銀股利估配發1.8元

上海商銀昨（21）日舉辦第3季法人說明會，由總經理郭進一主持。該行前十月每股稅後純益（EPS）2.77元，高於去同期的2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。