南僑自結前十一個月EPS 0.99元 獲利2.46億元

沒想到一覺醒來，可以看見50元的中信金... 幾年前只有配一元，被戲稱為一元金，我就在粉絲團抱怨。 有一天碰到公司的極高層，要我耐心一點，公司的目標是年獲利達到一千億，配息少是因為還在布局

2025-12-22 09:53