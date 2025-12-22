南僑自結前十一個月EPS 0.99元 獲利2.46億元
南僑（1702）22日公布前十一個月的自結獲利，前十一個月的獲利較去年同期縮水，每股稅後純益為0.99元。
南僑十一月營收20.85億元，年增率為2.8%，十一月自結稅後損益2,637萬元，年減62.27%，每股稅後純益為0.11元。累計前十一個月營收211.55億，年減1.42%，自結獲利2.46億元，較去年同期9億元，年減幅度為72.63%，每股稅後純益為0.99元。
今年對於南僑而言是變化比較大的一年，美中關係造成的匯率波動，讓南僑的獲利跟著受到衝擊；大陸經濟變化太大，南僑今年受到中國大陸市場需求疲弱影響，獲利下滑再加上匯率變動等因素波及，拖累母公司獲利，今年逐步整理大陸油脂、烘焙及麵團的產線，期望在2026年效率發揮，中國大陸的獲利挹注回到正成長軌道。
