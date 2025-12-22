士紙法說會／紙業轉向旅館觀光業 五大資產活化進度公開

士紙（1903）22日召開法說會，總經理闕啟文表示，士紙近年來由紙業轉向民生消費與旅館觀光業。其中，福德路18號開發案預計新建的旅館大樓可望在2026年第3季拿到使用執照、五號倉庫旅館都更開發案預計於2027年試營運。此外，士林紙廠舊址土地開發案將在明年首季送出都更計畫書，未來部分土地也將用於建設旅館。

闕啟文表示，福德路18號危老重建開發案，目前規劃為地上十層、地下三層旅館大樓， 已於今年第4季完成結構體工程，預計於2026年第3季取得使用執照。

五號倉庫旅館都更開發案規劃為地上12層、地下3層的旅館大樓，目前結構體已完成，預計於2026年第1季取得使用執照後申請室內裝修作業，並於2027年啟動旅館試營運。該旅館定位為輕奢型，將針對背包客與年輕族群，星級約為三至四星。

另外，士林紙廠舊址土地開發案預計於 2026 年第1季續提都市更新申請計畫，以提升投資效益，目前主軸為住宅、旅館、辦公大樓，與部分福德宮的都更案。其中，計劃中的旅館將是五星級飯店，經營模式可能是委外或自主經營，預計提供250間客房。

由於近北市科地區，闕啟文表示，輝達（NVIDIA）進駐後，核心主軸仍維持不變，期望科技大咖進駐帶動士林地區的科技產業走廊，提升開發價值。

其他土地資產方面，闕啟文表示，持續配合政府法令條件檢視現有土地資產，進行各項資產活化評估。危老重建案目前進行光華段二個新建案之興建與大同段合建案。大同段的合建案已完工交屋，八戶中有七戶已出售並交屋，法人估計處分利益約2億元，剩餘一戶由公司自保留。

其他民生消費品牌獅子寶寶、氧顏森活等，闕啟文表示，將積極拓展海外市場，目前已建立日本銷售據點，也朝新加坡、馬來西亞等東南亞市場積極拓點，歐美代工持續開發，為品牌拓展銷售廣度，提升獲利。