勝悅法說會／鞋材大廠全面轉型旅宿業 力拚明年扭轉虧損

陸資鞋材大廠勝悅-KY（1340）22日表示，公司正全面朝旅館業發展，已與假日飯店（Holiday Inn）簽約，旗下大樓明年春節前將以機場飯店新面目開張；其他商辦、廠房等資產則均已出租。今年虧損控制已有成效，加上未來旅館業務營收入帳，明年營運表現有望改善、朝轉虧為盈目標努力。

勝悅22日召開法人說明會，由財務長陳圖炎主持。陳圖炎表示，公司已關閉所有生產車間，全力轉型旅館業。日前已與Holiday Inn簽訂特許經營協議，旗下金悅中心一號樓正改建為「泉州晉江機場假日酒店」，目前正在裝修中，預計明年農曆春節年完工、開幕。旅館完工後，預計設有72間客房，每晚訂價約400-500人民幣。

陳圖炎表示，旅館位置距晉江國際機場航廈僅5分鐘左右步行距離，瞄準商務及出國客群，以及早班機旅客，預計全年入住率能達約六成。

其他資產部分，磁灶廠區以每年約300萬人民幣價格出租給中國郵政，租金進帳穩定。商辦大樓金悅中心二號樓除兩層自用商辦均已出租，三號樓也已全部出租。

勝悅9月時宣布，因應全球經濟情勢改變、調整營運策略，已全面關閉廠房並停產，目前公司已不再生產主要產品鞋底及EVO膠粒。勝悅表示，中國大陸整體經濟下行，加上石化業不景氣、消費者需求低迷，自2018年起本業營運轉向低迷，近兩、三年來公司政策主力均放在虧損控制，自去年起陸續關閉廠房，今年前三季每股淨損（EPS）已收斂至0.95元，相較於去年全年每股淨損5.28元、前年每股淨損5.64元，虧損幅度有所下降。

據了解，勝悅起源於有「中國鞋都」之稱的福建晉江，原主力經營鞋底及EVO膠粒生產，2014年在台上市，以具專利的EVO高分子複合材料為市場所知，掛牌之初股價一度超越寶成（9904）等台廠，登上台股鞋業的「股王」寶座。