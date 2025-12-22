士紙法說會／北士科效應發酵 旅館開發多案並行

士紙（1903）22日舉辦法說會，總經理闕啟文表示，隨著AI大廠進駐北投士林科技園區，區域科技聚落逐步成形，對士林在地資產開發形成結構性加分，士紙長期深耕士林區位，將按照既定腳步推動資產活化節奏，以住宅、旅館、辦公大樓、都更四大主軸開發，強化中長期開發動能與資產價值。

闕啟文指出，士林紙廠舊址土地開發案，是依北市府公告實施的都市計畫通盤檢討辦理，並配合公園捐贈與都市更新程序推動。廠區內部分建築於2021年指定為歷史建築，相關修復再利用計畫已於2024年底核准，後續將朝整體開發規劃推進，預計2026年第1季再提出都市更新申請，一般而言，取得建照前的都更審議程序順利約2~3年，取得建照後至完工約3~4年。

在旅館開發方面，士紙持續推進多案並行布局。5號倉庫旅館都更案規劃地上12層、地下3層，目前結構體已完成，預計2026年第1季取得使用執照後啟動室內裝修，2027年展開試營運，定位為輕奢級旅館，鎖定中高端客群。福德路18號危老重建案則規劃地上10層、地下3層，預計2025年第4季完成結構體工程，2026年第3季取得使用執照，鎖定年輕族群與背包客市場，補足產品線區隔。

此外，士紙舊廠區未來規劃上亦會涵蓋一家飯店，飯店開發方向維持五星級定位，規模約250房，目前仍評估委外或自主經營模式，將依市場狀況與資金配置彈性調整。闕啟文也說明，舊紙廠整體開發籌資選項仍在評估中，包括自有資金增資、銀行貸款或引進第三方資金，核心考量以公司長期永續經營為依歸。

在資產變現方面，士紙「大同段」不動產已於11月入帳，8戶中已有7戶完成出售與交屋，保留1戶作為自用並規劃未來出租，持續挹注營運動能。公司強調，隨著北士科AI產業聚落逐步成形，士紙將配合政府法令，審慎推動開發節奏，透過多元資產活化布局，穩健累積中長期成長動能。

在本業營運方面，士紙旗下個人清潔與保養品事業持續穩健推進，獅子寶寶與氧顏森活兩大品牌以天然植萃技術為核心，除深耕國內既有線上與線下銷售管道，海外市場方面，已建立日本銷售據點，並持續拓展東南亞市場，包括新加坡與馬來西亞，同時推進歐美市場代工合作，藉由多元市場布局，拉長品牌銷售半徑並提升整體獲利動能。