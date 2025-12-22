星宇法說會／總經理翟健華看好2026年 航空客、貨運市場續旺

星宇航空（2646）22日法說會，總經理翟健華表示，全力朝著全球型的精品航空目標挺進，2026年航網將更完整，首度插旗歐洲預計會開闢兩個新航點，未來也將規劃進軍大洋洲；台灣位居全球AI供應鏈關鍵地位，星宇加碼布局航空貨運市場。

翟健華指出，2026年航空客運市場前景持續看好，美國經貿不確定風險下降、台灣經濟持續成長，客運市場需求及表現可望再創新高，全球旅運需求看漲，亞太地區為成長主力，根據IATA預估2026年總旅客人數達52億人次，載客率83.8%，將創歷史新高；亞太地區貢獻全球近五成成長動能，2043年亞太客運量將翻倍，年均成長率5%。

星宇航空明年元月開闢台北-鳳凰城，同時也打算開闢台中-下地島，增加兩條台中出發航線，首度進軍歐洲市場布局之後，繼續評估其他亞洲及北美潛力航點。未來會強化航空貨運的發展，讓星宇航空的營運更多角化發展更穩健。

翟健華進一步指出，2026年航空貨運市場持續看好，受惠於AI、半導體、高科技電子等高價值貨物需求，全球航空貨運量將持續蓬勃成長；IATA 預估2026 年貨運量達7,160 萬噸，年增2.4%，市場預估2025 - 2030 年全球AI伺服器出貨量複合增長率為5.1%。

尤其，台灣掌握全球90%以上AI伺服器組裝代工市場，2025年Amazon、Google、Meta、Microsoft 資本支出合計上看3,800億美元，市場預估2026年全球八大CSP資本支出將突破6,000億美元大關，台灣位居全球AI供應鏈關鍵地位，看好AI等相關產品需求推升貨運市場穩健成長，預期貨運表現將延續至2026年。

全球航空客運市場在新年度的供應還是很吃緊，民航製造供應鏈緊繃，狀況持續至2030年，另外，地緣政治衝突，營運成本增加，美國經貿政策不確定性；機票價格的變化較難預估，產品服務差異化，機票價格跟市場貼近。

星宇進入交機潮，已經都取得銀行團的支持，2030年後，要等待時間成熟才會有進一步的合作；每年會依新機交機情況來進行各種籌資計畫，可以增資、發債等綜合考量。