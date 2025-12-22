快訊

一覺醒來看見50元的中信金（2891）！陳重銘：獲利成長的股票我一律續抱

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
中信金股價站上50元，從早年被稱為「一元金」到獲利持續成長，走過完整一輪循環。今年前11月稅後盈餘743.52億，長期持有者再次見證金融股的時間價值。中央社
沒想到一覺醒來，可以看見50元的中信金...

幾年前只有配一元，被戲稱為一元金，我就在粉絲團抱怨。

有一天碰到公司的極高層，要我耐心一點，公司的目標是年獲利達到一千億，配息少是因為還在布局；等布局好了，獲利增加就會增加配息。

今年前11月合併稅後盈餘743.52億，全年有機會突破800億嗎？全年EPS也有4元實力。

還記得10年前我出第一本財經書《6年存300張股票》，出書後中信金一路衝上25元，但隨著陸股崩盤，中信金跌到1字頭。

當時有幾位財經專家，批評我說金融股不能存，說什麼雷曼兄弟都倒閉了...

更誇張的是，還有人打電話到學校罵我，說看了我的書才去買中信金，害他賠錢...

不知道他的中信金還抱著沒有啊？你賺錢要不要也分我啊？

我存這麼多年中信金，賺到的股利跟價差已經有幾千萬了，金融股能不能存？事實勝過雄辯啊...

中信金今年獲利超越去年，獲利成長的股票我一律續抱就是了！明年的配息也要增加喔，希望公司的高層可以看到！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

一覺醒來看見50元的中信金（2891）！陳重銘：獲利成長的股票我一律續抱

