三化工廠本周法說 展望明年景氣

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

晶呈科技（4768）、東聯（1710）、達新（1315）等三家化工業者23日起相繼舉行法說會，市場關注晶呈科技半導體特用氣體外銷、擴產動能，以及東聯轉型進度，達新則有業外資產題材。

特用氣體廠晶呈科技、遠東集團旗下化工大廠東聯法說會於23日同步登場。晶呈科技最近來營收大躍進，市場關注明年國外記憶體大廠訂單熱度；東聯則持續邁開轉型步伐，特化、電子化學品今年屢有新進度。

晶呈科技自第3季起外銷出貨量顯著成長，自9月起營收連續四個月呈年增，11月更大增逾1.5倍，市場關注第4季、明年外銷表現，以及擴產、研發進度。市場消息傳出，日、韓記憶體大廠下半年重啟拉貨，帶動外銷動能。目前更有擴產計畫持續推進，頭份三廠之特氣產品C4F6一級製造之250T合成工廠，預計明年完工。

東聯雖持續受中國大陸EG產能過剩拖累，但公司明年仍將繼續朝電子化學品轉型，而電子級二氧化碳、EA及EB等產品均已通過晶圓代工大廠客戶驗證。此外，主要銷往日本、瞄準電動車用鋰電池電解液的高純度碳酸乙烯酯（HPEC）產品，產線已完成、正陸續出貨，明年的成長動能備受關注。

轉型題材外，東聯亦表示，隨供應鏈調整，主力產品環氧乙烷（EO）及乙二醇（EG）明年可望承接更多其他特化廠商訂單。隨氨儲槽及乙烯儲槽年底竣工，更有望進一步改善獲利結構。

「雨衣大王」達新法說會26日登場，本業、業外題材均有看點。

