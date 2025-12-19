益航處分大洋百貨股權 預計處分損失1.35億元

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

益航（2601）19日公告處分集團持有之轉投資子公司大洋-KY（5907）部分股權，預計交易數量為911.5萬股、每單位價格為新台幣5.25元，交易總金額為4,785.4萬元，預計處分損失1.35億元。

益航表示，主要為提高集團營運績效，進行經營策略調整，避免集團受百貨事業虧損影響，並於19日由審計委員會及董事會決議通過，同意依議定條件由本公司及子公司First Steamship S.A.以新台幣5.25元分別處分大洋-KY 911.5萬股及977.7萬股予策略投資人Trinity Gold Limited。

益航原本持有大洋-KY約58.62%的股份，為避免受百貨事業虧損影響，今年4月董事會通過出售其中的30%，出售後剩餘大洋股權28.62%。

大洋-KY前三季營收為20.4億元，年減14.6%，前三季稅後虧損5.9億元，每股虧損3.04元。

大洋-KY 日前表示，雖然百貨客流量較去年同期增長兩位數，但提袋率未見改善，顯示中國大陸消費者的消費信心仍受壓，尤其在美中關係不穩、關稅問題及經濟環境不確定性的影響下，消費者的支出愈發保守。

對於百貨事業的經營，公司指出，餐飲業務表現穩定，甚至有微幅成長，目前餐飲比重從過去的三成提升至目前的五成。目前的經營趨勢是透過收取固定租金來保障營運現金流，當前租金收入占比約50%。隨著市場競爭加劇，部分業務將被縮減，並將透過讓利策略來吸引廠商續約合作。

