寶成、豐泰搶世足商機

Nike最新財報釋出中國大陸市場疲弱等訊號，外界關注國內製鞋、成衣供應鏈影響；成衣供應鏈儒鴻（1476）、廣越均表示，目前整體接單狀況穩定，出貨節奏未見異動；寶成（9904）、豐泰、來億、志強及百和等製鞋及鞋材大廠，短期影響不大，看好明年史上規模最大的世足賽登場有望刺激消費。

國內製鞋代工業者大多數採多品牌策略，Nike營運落底對供應鏈是好消息，而且就中期來看，預期2027年後Nike將逐漸回到常軌，明年下半年訂單有機會逐漸溫和回升。

整體來看，業界指出，Nike在北美市場營收成長9%，在歐洲、中東及非洲地區，營收下滑1%，但在大中華區，營收下滑17%。過去幾個季度，Nike持續面臨客流量下降、當季銷售率降低以及市場整體庫存積壓等挑戰。

展望下一季，預計營收將下降低個位數，其中北美市場持續溫和成長，大中華地區與匡威品牌銷售仍需時間恢復，第3季可能與第2季持平。好消息是整體訂單量溫和成長。

而號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽即將登場，國內製鞋大廠歷經二年的庫存調整，終於迎來訂單爆發的復甦動能。包括寶成、豐泰、志強、來億等大廠，近期訂單明顯增加，生產線啟動增產備貨，預計明年上半年進入出貨高峰。

根據過往經驗，國際大型賽事的備貨潮通常於賽前六至九個月啟動。包括Adidas、Nike等全球運動品牌巨擘，也都在今年第4季啟動備貨，指標運動鞋廠訂單明顯湧入，部分廠商的產能甚至已被訂光，能見度直達明年中。

Nike最新財報釋出中國市場疲弱等訊號，儒鴻先前在法說會談及明年展望指出，前三大與前五大品牌客戶的預估量與下單節奏均表現良好，機能運動服飾需求維持穩健。儒鴻主要客戶包括Nike、Lululemon、UA等國際品牌，雖不同品牌需求因市場區域及產品線而各有強弱，但整體訂單結構仍相對分散且穩定。

廣越也表示，目前Nike的訂單仍照原排程生產，公司的大陸廠區雖有協助Nike出貨，但當地主要客戶仍以adidas為主。