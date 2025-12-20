本土最大健身中心業者柏文（8462）看好運動產業長期成長趨勢，旗下主力品牌「健身工廠」規劃明年至少再有九處新據點投入營運，可望進一步推升營運表現。

柏文指出，依財政部統計資料顯示，全國健身中心銷售總額自2013年的30.2億元，持續成長至2024年達186.6億元，排除受新冠疫情嚴重影響的2021及2022年後，年均複合成長率超過22%。

而今年上半年全國健身中心銷售額100.6億元，較去年同期又成長13.4%，顯示今年成長動能較2024年更為強勁，顯見健身業的長期增長才剛開始。

該公司掌握民眾追求健康需求與運動產業長期成長趨勢，「健身工廠」持續規劃新據點投入營運，截至今年11月底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠、正光廠及桃鶯廠、新北市雙和廠以及高雄市仁武廠等七處新據點開幕，預計2025年底據點數達82家。