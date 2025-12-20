柏文將再開闢九據點

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）看好運動產業長期成長趨勢，旗下主力品牌「健身工廠」規劃明年至少再有九處新據點投入營運，可望進一步推升營運表現。

柏文指出，依財政部統計資料顯示，全國健身中心銷售總額自2013年的30.2億元，持續成長至2024年達186.6億元，排除受新冠疫情嚴重影響的2021及2022年後，年均複合成長率超過22%。

而今年上半年全國健身中心銷售額100.6億元，較去年同期又成長13.4%，顯示今年成長動能較2024年更為強勁，顯見健身業的長期增長才剛開始。

該公司掌握民眾追求健康需求與運動產業長期成長趨勢，「健身工廠」持續規劃新據點投入營運，截至今年11月底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠、正光廠及桃鶯廠、新北市雙和廠以及高雄市仁武廠等七處新據點開幕，預計2025年底據點數達82家。

延伸閱讀

中豐交流道新建工程拚年底通車 五楊高架壅塞情況有望紓解

楊冪凍齡好身材「靠這3招」規律健身、飲食管理、作息自律缺一不可

台鐵「善化-新市」間路線下沉、鋼軌斷裂 致列車誤點

健美／劉明毅獲頒三等二級國光獎章 全國健美協會為亞錦賽正名

相關新聞

鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權

鴻華先進（2258）科技今日召開重訊記者會及發表公司聲明如下：為延續台灣汽車產業發展，鴻華先進科技股份有限公司秉持推動產...

寶成、豐泰搶世足商機

Nike最新財報釋出中國大陸市場疲弱等訊號，外界關注國內製鞋、成衣供應鏈影響；成衣供應鏈儒鴻（1476）、廣越均表示，目...

華建將迎入帳高峰期

大華建設（2530）昨（19）日在法說會中表示，今年華建主要有三大案完工、挹注營運逾60億元，2026年起的五年、每年均...

商億接單旺 營收添動能

高端家具製造服務廠商億-KY（8482）昨（19）日舉辦法說會，隨著美國房市觸底訊號明確，在高端客製化領域具備高度黏著性...

柏文將再開闢九據點

本土最大健身中心業者柏文（8462）看好運動產業長期成長趨勢，旗下主力品牌「健身工廠」規劃明年至少再有九處新據點投入營運...

宏亞增產品類型 衝營運

宏亞食品（1236）昨（19）日舉行法說會，生產銷售三大品牌包括77、禮坊及巧克力共和國，未來將擴大多元化產品類型，增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。