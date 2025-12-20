柏文將再開闢九據點
本土最大健身中心業者柏文（8462）看好運動產業長期成長趨勢，旗下主力品牌「健身工廠」規劃明年至少再有九處新據點投入營運，可望進一步推升營運表現。
柏文指出，依財政部統計資料顯示，全國健身中心銷售總額自2013年的30.2億元，持續成長至2024年達186.6億元，排除受新冠疫情嚴重影響的2021及2022年後，年均複合成長率超過22%。
而今年上半年全國健身中心銷售額100.6億元，較去年同期又成長13.4%，顯示今年成長動能較2024年更為強勁，顯見健身業的長期增長才剛開始。
該公司掌握民眾追求健康需求與運動產業長期成長趨勢，「健身工廠」持續規劃新據點投入營運，截至今年11月底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠、正光廠及桃鶯廠、新北市雙和廠以及高雄市仁武廠等七處新據點開幕，預計2025年底據點數達82家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言