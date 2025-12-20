商億接單旺 營收添動能

高端家具製造服務廠商億-KY（8482）昨（19）日舉辦法說會，隨著美國房市觸底訊號明確，在高端客製化領域具備高度黏著性，商億-KY看好訂單回流動能將延續，再加上非美市場訂單自明年起開始逐步放量，法人預期，商億2026年營收可達雙位數成長。

商億-KY指出，首先，美國聯準會已正式進入降息循環，帶動先前觀望的剛性自住與換屋需求陸續回流市場。最新「成屋銷售（Existing-Home Sales）」數據顯示，成交量已自低檔明顯回升、交易熱度穩定回暖，被視為家具產業關鍵領先指標之一，預期將於2026年陸續轉化為高端家具換屋需求，顯示產業景氣「最壞時間已過」。

全球布局方面，公司透露，2026年美國訂單展望樂觀，已陸續接獲客戶提出增產需求通知；歐洲與大洋洲市場方面，西班牙連鎖百貨龍頭El Corte Inglés訂單預計明年第一季開始放量，英國新客戶及澳洲兩大新客戶已持續出貨，訂單量逐月增加。