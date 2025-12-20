商億接單旺 營收添動能

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

高端家具製造服務廠商億-KY（8482）昨（19）日舉辦法說會，隨著美國房市觸底訊號明確，在高端客製化領域具備高度黏著性，商億-KY看好訂單回流動能將延續，再加上非美市場訂單自明年起開始逐步放量，法人預期，商億2026年營收可達雙位數成長。

商億-KY指出，首先，美國聯準會已正式進入降息循環，帶動先前觀望的剛性自住與換屋需求陸續回流市場。最新「成屋銷售（Existing-Home Sales）」數據顯示，成交量已自低檔明顯回升、交易熱度穩定回暖，被視為家具產業關鍵領先指標之一，預期將於2026年陸續轉化為高端家具換屋需求，顯示產業景氣「最壞時間已過」。

全球布局方面，公司透露，2026年美國訂單展望樂觀，已陸續接獲客戶提出增產需求通知；歐洲與大洋洲市場方面，西班牙連鎖百貨龍頭El Corte Inglés訂單預計明年第一季開始放量，英國新客戶及澳洲兩大新客戶已持續出貨，訂單量逐月增加。

相關新聞

鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權

鴻華先進（2258）科技今日召開重訊記者會及發表公司聲明如下：為延續台灣汽車產業發展，鴻華先進科技股份有限公司秉持推動產...

寶成、豐泰搶世足商機

Nike最新財報釋出中國大陸市場疲弱等訊號，外界關注國內製鞋、成衣供應鏈影響；成衣供應鏈儒鴻（1476）、廣越均表示，目...

華建將迎入帳高峰期

大華建設（2530）昨（19）日在法說會中表示，今年華建主要有三大案完工、挹注營運逾60億元，2026年起的五年、每年均...

柏文將再開闢九據點

本土最大健身中心業者柏文（8462）看好運動產業長期成長趨勢，旗下主力品牌「健身工廠」規劃明年至少再有九處新據點投入營運...

宏亞增產品類型 衝營運

宏亞食品（1236）昨（19）日舉行法說會，生產銷售三大品牌包括77、禮坊及巧克力共和國，未來將擴大多元化產品類型，增加...

