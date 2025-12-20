華建將迎入帳高峰期

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

大華建設（2530）昨（19）日在法說會中表示，今年華建主要有三大案完工、挹注營運逾60億元，2026年起的五年、每年均有百億元案量入帳，其中2026、2027年兩年為入帳高峰，又以明年有四大案貢獻最多、達176.7億元，未來五年營運可期。

華建指出，今年華建共有三大案完工，包括「大華首捷」、「大華畔」、「大華昇耕」，完工量逾60億元，今年前三季營收達61.98億元、年增率達35.9%，稅後純益達17.36億元、年增40.1%，每股純益達2.07元、優於去年同期的1.48元。

展望未來，華建指出，2025年至2030年後，華建預計新建案完工量逾700億元，總計約20個新建案完工，其中光是2026年就有「大華菁耕」、「大華縱橫」、「大華開朗」、「謙大華」等四大案完工，完工量約達260億元、衝上歷史新高，四大案也可望同步貢獻2027年營運。

華建表示，未來五年，為集團完工入帳高峰期，平均每年均有百億元以上完工量，又以2026、2027年入帳最多，未來五年營運可期。

