宏亞增產品類型 衝營運

宏亞食品（1236）昨（19）日舉行法說會，生產銷售三大品牌包括77、禮坊及巧克力共和國，未來將擴大多元化產品類型，增加營收動能。隨著第4季為傳統銷售旺季，營運有望向上攀升。

77品牌方面，宏亞表示，今年台灣77業績創歷史新高，行銷策略以77為母品牌的品牌傘策略，持續穩固既有主力購買族群，再透過「品牌年輕化」與「時機點行銷」的溝通策略，強化各子品牌的品牌價值與獨特賣點，擴大跨世代消費族群並深耕關鍵時機點的心占率。

烘焙事業部方面，代工經營項目及服務面向持續擴大，今年新的麵包產線在八德廠區正式投產，而2026年的主軸是希望新麵包生產線量產多元的產品類型，以滿足各經營型態客戶需求。

此外，旗下禮坊以產品升級與通路分型，推動獲利成長。宏亞指出，藉由穩固喜慶基本盤，透過高價精緻化與明星商品，拉升平均單價與毛利，並以品牌分工與場域策略，強化核心市場並取得新客群成長動能。

對於2026年展望，宏亞以顧客為中心的產品發展導向，穩健並持續投資新產品、新產線、生鮮品類、伴手禮，迎合健康碳排放商機；未來會推出各種新商品及銷售組合來增加獲利，並以智慧製造、精實管理，生產場域的數位轉型，減少對人力的依賴，以提升效率。

宏亞第3季營收為5.2億元，年增4%，稅後純益為2,554.6萬元，單季轉盈，每股純益（EPS）為0.29元；前三季營收為13.7億元，年減3.5%，稅後虧損1,967.7萬元，每股虧損0.23元。