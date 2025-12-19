年尾演唱會高峰！必應全年營收有望破42億元 續創歷史新高

必應（6625）創造受惠展演市場熱絡與大型專案量體持續擴增，今年營收有望繳出創高好成績。必應創造董事長周佑洋表示，今年大型案子多，且質量比去年好，挹注全年營運。

法人指出，第4季為展演產業傳統旺季，在大型演唱會與活動專案陸續完成與認列下，全年營收有機會突破42億元，續創歷史新高。

周佑洋表示，疫情後展演市場經濟達到高峰，不過由於演唱會有一個週期，近年來已經不少知名藝人陸續舉辦演唱會，未來的市場將慢慢恢復到疫情前的狀態，預期消費者也會審視娛樂性消費。

周佑洋進一步指出，預期明年接案量與今年差不多，但將優化接單結構，挑選毛利率較高的案件，另一方面，也會拓展IP布局，力拚明年能維持與今年差不多的規模。

必應今年承接多組海外藝人來台演出之硬體統籌專案，涵蓋日、韓、美等多元音樂市場，包括YOASOBI台北小巨蛋、Maroon 5（魔力紅）、BLACKPINK高雄世運主場館、凱莉米洛（Kylie Minogue）高雄巨蛋、朴寶劍高流見面會、NCT DREAM台北大巨蛋、ZEROBASEONE台北小巨蛋等。

周佑洋表示，2026年已公布包括華語天后鄧紫棋、嘻哈天團頑童MJ116、美國搖滾樂團OneRepublic、西城男孩在高流與管弦樂限定合作演出，以及日韓人氣團體ONE OK ROCK、King Gnu、i-dle、TREASURE等來台巡演，也均由必應創造承接硬體統籌，另外更多專案內容將陸續待主辦方公布。

除了演唱會製作，周佑洋表示，亦同步承接多城市的大型展演活動與跨年晚會之硬體統籌業務，展現其在大型展演工程整合與執行管理上的成熟度，服務範圍涵蓋台灣北、中、南及東部主要城市，展現在大型活動工程調度、跨區整合與執行管理上的成熟度，近2年更在展演設計與整合製作方面獲得75座國際設計獎項肯定，有助於提升品牌能見度與市場競爭力。

近年必應創造廣伸橫向觸角，逐步拓展內容與 IP 布局，嘗試結合影視製作與線下展演形式，開創多元營運模式。2025年投資華語恐怖片《泥娃娃》，上映後全台票房已突破新台幣一億元，後續並延伸規劃了「沉浸式互動劇場」，嘗試結合影視IP與線下展演形式，為營運結構增添多元發展方向。

展望2026年，周佑洋表示，亦已陸續確認參與多組華語及海外藝人新巡演計畫，接案能見度持續提升；另外硬體上也將大幅升級最先進的展演相關設備、強化工程技術與製作量能，深化國際合作與內容投資，同時繼續投入產學合作，透過實務交流與人才培育回饋產業，於穩健基礎上推動長期成長。