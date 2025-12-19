關稅陰霾擺脫可期 法人調升這檔成衣股評等

聚陽（1477）2026年營運可望擺脫關稅陰霾，法人預期，只要新台幣匯率未大幅波動，毛利率及獲利回升可期，加上客戶下單轉趨樂觀，目前訂單能見度約六個月，及世足賽效應，近日將投資評等調升至「買進」。

展望2026年營運，投顧法人分析，聚陽接單集中往運動服飾、外出服等終端賣銷售較佳產品擴展，明年上半年展望樂觀，主因在於美國服飾類庫存偏低，零售商已不需打折促銷，低庫存加上銷售前景向上，客戶訂單轉趨樂觀。

隨世足賽預計2026年在美加墨舉辦，不少品牌的聯名及促銷訂單將自明年第1季逐漸開始，法人預期農曆年後直到世足賽展開時將出現明顯成長，聚陽第2季可望淡季不淡。

另一方面，美國上班工作型態回到疫情前，不再居家上班，推動上班族採購服飾需求上升，為因應需求轉佳，聚陽與客戶的關稅分擔至2025年底為止，2026年將以服務升級取代折價，法人看好有利於毛利率回升。

在產能擴充方面，聚陽規畫2026年產能將再增加，主要集中在印尼、孟加拉及中美洲的薩爾瓦多，考量為全球稅率相差不多，產能增加以工資、工人技能並分散產地為主。