關稅陰霾擺脫可期 法人調升這檔成衣股評等
聚陽（1477）2026年營運可望擺脫關稅陰霾，法人預期，只要新台幣匯率未大幅波動，毛利率及獲利回升可期，加上客戶下單轉趨樂觀，目前訂單能見度約六個月，及世足賽效應，近日將投資評等調升至「買進」。
展望2026年營運，投顧法人分析，聚陽接單集中往運動服飾、外出服等終端賣銷售較佳產品擴展，明年上半年展望樂觀，主因在於美國服飾類庫存偏低，零售商已不需打折促銷，低庫存加上銷售前景向上，客戶訂單轉趨樂觀。
隨世足賽預計2026年在美加墨舉辦，不少品牌的聯名及促銷訂單將自明年第1季逐漸開始，法人預期農曆年後直到世足賽展開時將出現明顯成長，聚陽第2季可望淡季不淡。
另一方面，美國上班工作型態回到疫情前，不再居家上班，推動上班族採購服飾需求上升，為因應需求轉佳，聚陽與客戶的關稅分擔至2025年底為止，2026年將以服務升級取代折價，法人看好有利於毛利率回升。
在產能擴充方面，聚陽規畫2026年產能將再增加，主要集中在印尼、孟加拉及中美洲的薩爾瓦多，考量為全球稅率相差不多，產能增加以工資、工人技能並分散產地為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言