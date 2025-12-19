閎暉：本業穩健成長 跨足能源電力產品

快訊

中央社／ 台北19日電

閎暉實業今天舉辦法人說明會，累計前3季每股盈餘1.15元。閎暉表示，本業營運穩健成長，將聚焦車用、穿戴裝置等產品前期研發投入，也透過與日本FDK深化合作關係，跨足能源電力產品市場，掌握AI帶動的高效能電池需求。

閎暉實業第3季合併營收新台幣6.1億元，季增3.8%、年減5.4%；毛利率12.2%，季減0.2個百分點、年增3.2個百分點，稅後淨利4695萬元，每股盈餘0.55元，累計前3季營收18.1億元，毛利率12.5%，稅後淨利8459萬元，每股盈餘1.15元。

閎暉表示，汽車零組件產品面對車用市場成長趨緩，長期訂單仍維持穩定，且積極轉向消費產品轉型布局，在市場趨緩時，除產線汰舊換新，也同時增加營運彈性及精實組織規劃。

閎暉指出，前3季機構整合元件占合併營收比重58.9%，汽車零組件占比41.1%；今年3月閎暉完成公開收購日本FDK株式會社45%股權後，雙方透過業務、營運面等合作，提供更具競爭力產品及服務，跨足能源電力產品市場，掌握AI、物聯網等帶動的高效能電池需求。

閎暉 營收 汽車零組件 電池 AI

