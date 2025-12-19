鴻華先進以7.876億元收購 從裕隆手中取得納智捷品牌與相關經銷據點

裕隆（2201）與鴻華先進（2258）19日共同召開重訊記者會，宣布納智捷品牌與經銷據點和人員將以7.876億元完成交易，預計在經過公平會審查後，將在明年第1季完成交割。

裕隆公司表示，已於19日稍早經董事會決議通過，將旗下全資子公司納智捷汽車股份有限公司100%股權，策略性轉讓予裕隆與鴻海集團合資之鴻華先進科技股份有限公司，交易金額為7億8,760萬元。由於本案屬重大資產交易，本案後續尚須依法向公平交易委員會申報，並經其審查通過後，始得完成。針對現有車主權益，即納智捷品牌車主既有之售後服務、零件供應及保固權益均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質之延續。

鴻華先進指出，此次以7.876億元取得納智捷含公司資產與五家銷售公司銷售據點和人員，在台建構電動車的價值鏈，原以開放平台與技術整合為核心，並以委託設計與製造服務的模式營運，公司將結合台灣在ICT與AI產業與汽車產業朝向電動化與自動化，強化台灣在產業的關鍵地位。後續納智捷品牌將受裕隆方委託經銷繼續存在，Luxgen n7會持續銷售，但在n7之後不會再有新車款，並以鴻華先進的品牌繼續推出新車款。

鴻華先進將藉此建構電動車全價值鏈，鴻華先進以開放平台與技術整合為核心，以CDMS委託設計與製造服務的商業模式的重要延伸，隨著集團在智慧電動車平台 整車研發與系統整合領域持續深化 公司將結合台灣在ICT 與AI產業的整合優勢 推動汽車產業朝向電動化、智慧化 與軟體定義汽車發展 強化台灣在全球新世代汽車產業中的關鍵地位。鴻華先進的使命是透過CDMS的模式 協助品牌客戶達到最佳的time-to-market以及time-to-cost在客戶所在的市場取得最關鍵的核心優勢，初期先開發市場 培養消費群 創造知名度 以利當地客戶後續能夠無縫銜接並快速切入市場。